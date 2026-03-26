Empresas del sector tecnológico buscan talento en el país: revise las ofertas activas

El sector tecnológico se ha convertido en uno de los principales generadores de empleo en el país. Su crecimiento sostenido ha incrementado la demanda de talento especializado, impulsando nuevas oportunidades laborales en áreas vinculadas con innovación, desarrollo y transformación tecnológica.

Además de ofrecer posibilidades de crecimiento profesional, este campo destaca por sus condiciones competitivas, que incluyen salarios atractivos y modalidades de trabajo híbridas o remotas. Para quienes sienten interés por el mundo de la tecnología, estas vacantes representan una oportunidad para fortalecer su trayectoria y participar en una de las industrias con mayor proyección.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso de registro y postulación es 100 % gratuito y se realiza de manera virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital. Foto: Getty Images/iStockphoto

Líder técnico de desarrollo web – Envigado

Empresa: PrevalentWare

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como líder de desarrollo web será el motor que impulse la creación de aplicaciones digitales innovadoras, ayudando a las empresas a transformar sus ideas en soluciones efectivas.

Responsabilidades:

Liderar la planeación y ejecución de proyectos de desarrollo de apps web.

Dirigir la distribución de cargas de trabajo.

Identificar y mitigar riesgos de operación.

Asegurar el cumplimiento de estándares técnicos.

Requerimientos:

Formación académica en tecnología o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en desarrollo Fullstack.

Dominio de herramientas como React, Node Js, APIs, SQL, Git y AWS.

Experiencia en metodologías ágiles como Scrum y Kanban.

Habilidades de liderazgo gestión de equipos y comunicación técnica.

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Desarrollador backend mid – Bogotá

Empresa: Habi

Salario: A convenir

Únase a Habi como desarrollador backend mid en la ciudad de Bogotá.

Responsabilidades:

Diseñar y optimizar procesos y arquitecturas para el ciclo de vida del desarrollo de software.

Comunicarse y colaborar con los líderes de los equipos de desarrollo para hacer seguimiento de las iniciativas de negocio

Aportar recomendaciones técnicas sobre el uso de tecnologías.

Requerimientos:

2 a 3 años de experiencia en desarrollo backend.

Amplia experiencia en Python.

Manejo de servicios en la nube, preferiblemente AWS: Bases no relacionales y relacionales, Bucket y pre-signed URLs.

Buen manejo de bases de datos SQL (MySQL, PostgreSQL) y NoSQL (MongoDB, DynamoDB).

Conocimiento en Lenguaje natural: Saber cómo dar instrucciones a Cursor, y en general a la IA.

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Contratación inmediata: empresas mantienen vacantes disponibles en todo el país

Ingeniero de redes LAN-WLAN – Bogotá

Empresa: ITS Infocomunicacion

Salario: $ 8.000.000

Como ingeniero de redes LAN-WLAN, será clave en el diseño, implementación y mantenimiento de redes, contribuyendo directamente a los objetivos de conectividad.

Responsabilidades:

Soporte e implementación de redes LAN -WLAN

Implementar soluciones de conectividad avanzadas.

Resolver problemas técnicos relacionados con la infraestructura de red.

Colaborar con equipos multifuncionales para optimizar el rendimiento de la red.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o afines.

Experiencia mínima de 3 años como ingeniero de redes LAN-WLAN o especialista en redes LAN-WLAN.

Conocimiento en configuración de equipos Cisco.

Habilidad para diagnosticar y resolver problemas de conectividad.

Certificación en redes preferiblemente Cisco CCNP ENTERPRISE.

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Arquitecto de soluciones – Medellín

Empresa: Open Group

Salario: $ 10.000.000

Si le apasiona el diseño de soluciones tecnológicas, el acompañamiento comercial y el trabajo en proyectos de alto impacto, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Entender las necesidades y requerimientos técnicos de los clientes para diseñar soluciones alineadas a sus procesos y objetivos.

Diseñar y dimensionar soluciones técnicas y arquitecturas de proyectos y servicios.

Elaborar el componente técnico y económico de las oportunidades asignadas en el CRM.

Liderar sustentaciones técnicas de ofertas ante clientes.

Acompañar al equipo comercial en levantamiento de información, construcción, presentación y sustentación de propuestas.

Velar por el cumplimiento de los lineamientos comerciales establecidos en las ofertas.

Mantener actualizadas las herramientas de apoyo comercial como plantillas, listas de precios y objeciones.

Apoyar al equipo de ingeniería, implementación y servicio al cliente cuando sea requerido.

Cumplir con los entrenamientos, capacitaciones e indicadores definidos por la compañía.

Requerimientos:

Experiencia superior a 3 años en empresas del sector tecnología, idealmente con al menos 2 años continuos en el mismo cargo.

Experiencia en integradores de soluciones, mayoristas u operadores de telecomunicaciones.

Conocimiento en el desarrollo de proyectos para el sector privado y gobierno.

Experiencia en elaboración y diseño de arquitecturas, preferiblemente con sólidos conocimientos en herramientas de dimensionamiento y arquitecturas de ciberseguridad.

Profesional en Ingeniería Electrónica, Eléctrica, de Sistemas, Telemática o carreras afines.

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