Contratación inmediata: empresas mantienen vacantes disponibles en todo el país

El mercado laboral en Colombia registra una amplia oferta de oportunidades con procesos de contratación inmediata, con convocatorias abiertas en distintas regiones del país para incorporar talento en el corto plazo, una alternativa para quienes desean vincularse rápidamente al mercado laboral.

En total, hay más de 60.000 vacantes que requieren cubrirse con urgencia, reflejando la necesidad de fortalecer equipos de trabajo y responder a las dinámicas actuales de la economía. Estas oportunidades están dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia que buscan nuevas alternativas para avanzar en su trayectoria profesional.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Ejecutivo microfinanzas externo – Barranquilla

Empresa: Mibanco

Salario: A convenir

En Mibanco buscan personas con experiencia como asesores comerciales externos en microcrédito, con espíritu emprendedor, compromiso social y una fuerte orientación a resultados, que quieran crecer en una institución sólida, dinámica y con visión de futuro.

Responsabilidades:

Colocar créditos productivos en campo y gestionar el portafolio de productos financieros.

Captar y fidelizar clientes, ofreciendo asesoría personalizada.

Garantizar la calidad de la cartera a través de seguimiento constante.

Explorar nuevas zonas y oportunidades para expandir el mercado.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo, profesional o estudiante de carreras administrativas, comerciales o financieras.

Experiencia mínima de 1 año como asesor externo en entidades financieras, preferiblemente en microcrédito.

Habilidades comerciales, vocación de servicio, trabajo en campo y enfoque en resultados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Practicante ingeniería industrial – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: $ 1.705.905

Como parte del equipo, trabajará directamente con el departamento de operaciones, alineándose con los objetivos generales de eficiencia y calidad.

Responsabilidades:

Apoyar la gestión de convenios con establecimientos.

Realizar visitas de verificación y encuestas de satisfacción.

Apoyar el análisis de encuestas y mejora del proceso.

Realizar estudios básicos de tiempos y movimientos.

Apoyar la gestión documental y el control de pagos.

Requerimientos:

Estudiante de último semestre de Ingeniería Industrial.

Habilidad para el análisis de datos.

Disponibilidad para trabajar de manera presencial.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay: más de 115 mil vacantes activas esta semana en Colombia

Operario de planta – Cajicá

Salario: $ 1.750.905

Como operador de planta, será una pieza clave en la cadena de manufactura, asegurando que cada producto cumpla con los más altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

Realizar actividades de maquila y estibado de forma segura y eficiente.

Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de producción.

Mantener registros precisos de las operaciones diarias.

Requerimientos:

Experiencia previa como operario de planta, operador de planta o asistente de maquila.

Conocimiento en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Capacidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones detalladas.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de prospección comercial – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Si le motiva el ambiente B2B y tiene pasión por la tecnología, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar tácticas efectivas de prospección outbound.

Gestionar y depurar bases de datos identificando oportunidades con alto potencial.

Registrar y dar trazabilidad de interacciones en el CRM asegurando procesos ordenados y medibles.

Atender y calificar oportunidades entrantes.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles similares de generación de demanda o prospección.

Conocimiento en el uso de herramientas CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Alta orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

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Operador(a) industria – Cali

Empresa: Terpel

Salario: A convenir

El operador industrial, también conocido como técnico de operaciones industriales o especialista en procesos industriales, será responsable de realizar operaciones seguras de recibo, almacenamiento, análisis de calidad y suministro de combustible en campo.

Responsabilidades:

Realizar operaciones seguras de recibo de combustible.

Gestionar el almacenamiento y análisis de calidad del combustible.

Suministrar combustible a los equipos autorizados por la organización y el cliente.

Cumplir con las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Brindar excelente servicio al cliente con amabilidad y en los tiempos acordados.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento industrial, instrumentación y control o áreas afines.

Experiencia de 1 año en roles similares.

Conocimiento de normas ambientales y de seguridad en el trabajo.

Habilidades de servicio al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

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