Trabajo sí hay: más de 140 mil vacantes activas en Colombia esta semana

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que el desempleo en Colombia se ubicó en 8,8 % en marzo de 2026, lo que representa una disminución de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

Con este comportamiento del mercado laboral, también se mantiene una amplia oferta de empleo en Colombia. Actualmente, hay más de 140.000 vacantes disponibles en diferentes ciudades del país, dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia y formación.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Customer success – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

En este rol de customer success, va a ser la persona clave para que cada implementación logre resultados reales en la organización.

Responsabilidades:

Gestionar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con una cartera de clientes corporativos.

Asegurar la implementación exitosa y la adopción efectiva de nuestras soluciones.

Acompañar a los clientes en la optimización de sus procesos de talento humano y gestión organizacional.

Identificar proactivamente oportunidades de upselling y asegurar renovaciones de contratos.

Actuar como el principal punto de contacto y voz del cliente dentro de la organización.

Proporcionar capacitación y soporte continuo para maximizar el uso de la plataforma.

Monitorear la salud del cliente y desarrollar planes de acción para mitigar riesgos.

Recopilar feedback del cliente para informar el desarrollo de productos y servicios.

Colaborar con los equipos de ventas, producto y soporte para ofrecer una experiencia de cliente integral.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Negocios, Ingeniería Industrial, Psicología o afines.

Experiencia de 2 años en roles de customer success o similar, preferiblemente en el sector de software o tecnología, o conocimiento sólido de plataformas HCM o ERP y experiencia trabajando con software de gestión de talento humano.

Deseable familiaridad con herramientas de CRM.

Habilidades de comunicación y capacidad para construir y mantener relaciones sólidas con clientes.

Habilidad para entender las necesidades del negocio del cliente y traducirlas en soluciones efectivas.

Experiencia en la gestión de proyectos y seguimiento de implementaciones.

Comprensión de los procesos de recursos humanos y estructuras organizacionales.

Experiencia con herramientas de videoconferencia para la comunicación remota.

Orientación a resultados, proactividad y capacidad para trabajar de forma autónoma.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Productor(a) de contenido audiovisual – Bogotá D.C.

Empresa: Universidad de Los Andes

Salario: A convenir

¿Le apasiona contar historias a través del video y crear contenidos que conecten, inspiren y comuniquen? La Universidad de Los Andes busca a alguien que combine técnica, creatividad y narrativa para crear contenido con propósito e impacto.

Responsabilidades:

Liderar de punta a punta los proyectos audiovisuales, estructurando y ejecutando su preproducción, producción y postproducción, garantizando calidad en cada entrega.

Gestionar y potenciar el canal de YouTube de la Facultad, asegurando contenido relevante, organizado y alineado con la estrategia de comunicaciones.

Diseñar piezas gráficas animadas que fortalezcan la identidad visual de la Facultad.

Coordinar y ejecutar servicios de streaming en vivo, garantizando transmisión simultánea y de alta calidad en redes como Facebook, YouTube e Instagram.

Organizar y mantener actualizado el repositorio audiovisual, asegurando fácil acceso al material para consulta, uso institucional y memoria documental.

Elaborar informes de gestión de proyectos audiovisuales, incluyendo seguimiento, avance y métricas clave.

Velar por el uso adecuado, mantenimiento y correcto funcionamiento de los equipos audiovisuales, cumpliendo con los protocolos establecidos.

Apoyar otras responsabilidades asignadas por el líder del área, alineadas con los procesos y objetivos del equipo.

Requerimientos:

Profesional en Producción Audiovisual, Comunicación, Diseño, Arte o áreas afines, con al menos 3 años de experiencia en preproducción, producción y postproducción de contenidos audiovisuales.

Experiencia en conceptualización y guionización de contenidos con enfoque narrativo y estratégico, producción audiovisual en distintos escenarios, edición de video con criterio narrativo.

Disponibilidad para acompañar y cubrir eventos institucionales, apoyar proyectos de investigación y realizar desplazamientos fuera de la ciudad cuando sea requerido.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

¿Vive en Bogotá y busca empleo? Estas vacantes son para usted

Coordinador de ventas – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Le apasiona coordinar equipos de ventas y crear experiencias de compra que marquen la diferencia? Esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar las actividades diarias del equipo de ventas.

Organizar y enfocar a los vendedores para maximizar el rendimiento comercial.

Asegurar el cumplimiento de los lineamientos y estrategias comerciales establecidas.

Monitorear y analizar indicadores clave de desempeño del área de ventas.

Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y orientado a resultados.

Implementar mejoras en los procesos de ventas y atención al cliente.

Gestionar la venta de proyectos y asegurar una atención oportuna y de calidad.

Requerimientos:

Experiencia en coordinación o supervisión de equipos comerciales.

Conocimiento y manejo de herramientas CRM y Excel.

Capacidad para gestionar procesos comerciales y asegurar el cumplimiento de objetivos.

Habilidades de liderazgo y comunicación para guiar al equipo de ventas.

Enfoque en la creación de una excelente experiencia de compra para el cliente.

Orientación a resultados y mejora continua de la efectividad del equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermero/a – Rionegro

Empresa: Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul

Salario: $ 5.756.250

Su misión será brindar cuidado de enfermería seguro, humanizado y de calidad a los pacientes en las modalidades de atención ambulatoria y hospitalaria, contribuyendo al bienestar, la seguridad del paciente y el cumplimiento de los lineamientos asistenciales del Hospital en Rionegro.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería.

Registro ReTHUS y cursos normativos vigentes.

Mínimo 1 año de experiencia en servicios asistenciales, como enfermero/a.

Disponibilidad para laborar de manera presencial en Rionegro y en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.