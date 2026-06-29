Finanzas
Cerca de 76% de los colombianos se arrepiente de cómo gasta la prima: ojo al pago esta semana
El ahorro sigue siendo uno de los principales retos para los colombianos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
29 de junio de 2026 a las 8:47 p. m.
Un estudio reveló que el 79 % de los colombianos se arrepiente de cómo gastó la prima de servicios, principalmente por destinarla a compras y gastos cotidianos. Foto: 123RF
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento