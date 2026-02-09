Bogotá activa salvavidas económico para proteger el empleo formal en pequeñas empresas

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), activó el programa ‘Salvavidas al Empleo’, un estímulo económico temporal diseñado para ayudar a las micro y pequeñas empresas de la ciudad a sostener la nómina formal tras el reciente incremento del salario mínimo en Colombia.

La iniciativa, disponible hasta finales de febrero de 2026, busca mitigar la presión financiera que enfrentan estas empresas por el ajuste salarial, protegiendo tanto los empleos existentes como la estabilidad de los pequeños negocios que generan empleo formal en Bogotá.

¿En qué consiste el apoyo?

El ‘Salvavidas al Empleo’ está concebido para otorgar un aporte directo a la nómina de las empresas que cumplen con criterios específicos de formalidad y operación en la ciudad.

El propósito es aliviar los costos laborales, especialmente en un momento en el que muchas organizaciones enfrentan retos por la inflación y los costos operativos crecientes.

El apoyo se entrega una sola vez por trabajador formal, con montos diferenciados según género, tal como lo define la Alcaldía:

• $800.000 por cada trabajadora formal (femenino, trans o no binario).

• $700.000 por cada trabajador formal masculino.

Estos valores aplican a empleados registrados con salario igual al Salario Mínimo Legal Vigente.

El programa espera beneficiar entre 2.000 y 5.000 empresas, lo que podría alcanzar cerca de 10.000 trabajadores protegidos, y tiene potencial de cubrir hasta 35.000 empleados formales que se encuentran en riesgo de perder sus puestos.

Requisitos para acceder al auxilio

Para postularse al programa, las empresas deben cumplir varios requisitos básicos:

• Estar legalmente constituidas y activas en la Cámara de Comercio de Bogotá.

• Tener operación efectiva en Bogotá D.C..

• Contar con al menos dos trabajadores formales que devenguen salario mínimo.

• La compañía no puede ser unipersonal.

• Presentar documentos como el RUT de la empresa, contratos que acrediten la nómina registrada, certificación bancaria y la evidencia de los aportes de seguridad social correspondientes a febrero y marzo de 2026.

Las fechas clave para la inscripción van del 2 al 27 de febrero de 2026, con notificaciones de habilitación de beneficiarios durante marzo, y los giros de los incentivos programados para comenzar en abril de 2026.

Por qué es relevante el Salvavidas al Empleo

Este estímulo llega un un momento en que las empresas más pequeñas enfrentan un entorno económico desafiante, con costos fijos y cargas laborales en aumento.

Al ayudar a compensar el impacto del aumento salarial, la administración distrital busca que estos negocios no solo sobrevivan, sino que puedan mantener empleos formales, fortalecer su operación y contribuir al dinamismo económico de la ciudad.