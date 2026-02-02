Tecnología

Preste atención si le llegó éste mensaje de jurado de votación: Alcaldía de Bogotá expuso el texto que utilizan para estafar

Redacción Tecnología
3 de febrero de 2026, 3:05 a. m.
Autoridades distritales detectaron mensajes sospechosos ligados a las elecciones de 2026
Autoridades distritales detectaron mensajes sospechosos ligados a las elecciones de 2026 Foto: Getty Images

A pocos días de una nueva jornada electoral, los intentos de fraude digital comienzan a multiplicarse. Los delincuentes aprovechan el momento en que miles de ciudadanos esperan saber si fueron seleccionados para cumplir funciones en las urnas y, bajo ese contexto, envían mensajes falsos que buscan confundir y robar información personal.

Desde la Alcaldía de Bogotá se encendieron las alarmas tras detectar una nueva modalidad de engaño que circula por mensajes de celular. La administración capitalina compartió el contenido de uno de estos avisos para que la ciudadanía pueda identificarlo y no caer en la trampa.

Así funciona el engaño que llega al celular

El texto que está circulando informa, de manera aparentemente formal, que la persona fue elegida como jurado para las elecciones legislativas previstas para marzo de 2026. En el mismo mensaje se invita al destinatario a consultar supuestos datos sobre capacitación, fecha y lugar, todo a través de un enlace.

El mensaje concreto que expuso la Alcaldía de Bogotá y que está llegando a los celulares como una estafa dice:”Usted ha sido designado(a) como jurado de votaciones para las ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA que se llevarán a cabo el 08 de marzo de 2026. Por favor consulte la fecha y lugar de capacitación”, acompañado de un enlace falso.

El mensaje fraudulento anuncia una falsa asignación electoral y redirige a un vínculo no oficial.
El texto simula una notificación oficial sobre jurados para las elecciones de marzo de 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá

El problema aparece al hacer clic; según advirtió la Alcaldía de Bogotá, ese vínculo no conduce a ninguna entidad oficial.

“Al hacer clic, las víctimas quedan expuestas al hurto de datos sensibles, suplantación de identidad o fraudes bancarios”, señaló la Alcaldía.

Este tipo de maniobras busca generar urgencia y confianza al usar lenguaje institucional y fechas reales, lo que aumenta el riesgo de que las personas actúen sin verificar la información.

Las 4 acciones peligrosas que pueden hacer con sus datos si llega a perderlos al ser víctima de engaño

Qué recomiendan las autoridades para no caer

Ante la circulación de estos avisos engañosos, el llamado es a la cautela. Las autoridades distritales insisten en que no se debe interactuar con este tipo de comunicaciones, especialmente cuando llegan desde números desconocidos y contienen enlaces.

Entre las recomendaciones clave están: no abrir vínculos enviados por mensajes de texto, no entregar información personal o bancaria, no reenviar el contenido a otros contactos y bloquear el número desde el cual se recibió el aviso.

Ante estos casos, se aconseja bloquear y reportar los números desde los que llegan los textos.
El Distrito recomendó ignorar estos avisos y no compartir información personal o bancaria. Foto: Alcaldía de Bogotá - A.P.I.

Además, se recuerda que la única forma válida de confirmar si una persona fue designada como jurado es consultando directamente los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ingresando por cuenta propia a su sitio web. Ninguna notificación oficial se realiza mediante enlaces enviados por SMS.

