Las 4 acciones peligrosas que pueden hacer con sus datos si llega a perderlos al ser víctima de engaño

Basta con caer en un enlace falso, responder un mensaje engañoso o entregar datos en un sitio aparentemente confiable para que terceros accedan a información clave.

Nombre completo, números de contacto, cuentas bancarias o accesos digitales se han convertido en un botín codiciado que circula con rapidez en redes delictivas.

De acuerdo con alertas dela agencia de ciberseguridad Eset, los datos no solo representan dinero inmediato, sino también una vía para abrir puertas a nuevos fraudes.

Una vez esa información sale de control, las consecuencias pueden extenderse durante meses o incluso años, muchas veces sin que la víctima lo note de inmediato.

Del negocio clandestino a los fraudes en cadena

Uno de los destinos más frecuentes de la información robada es el comercio ilegal. Los datos personales no se almacenan por simple curiosidad: se venden. Existen espacios ocultos en internet donde este tipo de información se ofrece como mercancía, desde accesos a cuentas hasta registros financieros completos. Allí, otros delincuentes compran esos datos para continuar la cadena de abusos.

Con información personal suficiente, los estafadores pueden crear perfiles falsos y engañar a familiares o amigos. Foto: Getty Images

Con suficiente información pueden cometer otros delitos, los estafadores pueden hacerse pasar por la víctima. Crear perfiles falsos, escribir a familiares o amigos y solicitar dinero se vuelve más sencillo cuando conocen rutinas, contactos o detalles personales. Esta suplantación también se utiliza para cometer fraudes más complejos, como abrir líneas de crédito o realizar compras sin autorización.

A diferencia de los correos masivos y evidentes, los mensajes personalizados resultan mucho más creíbles. Al saber dónde trabaja una persona o qué servicios utiliza, los delincuentes construyen comunicaciones que parecen legítimas, aumentando las probabilidades de que la víctima vuelva a caer.

Cuando los datos se usan para presionar o espiar

Más allá del fraude económico, la información robada puede convertirse en una herramienta de intimidación. En muchos casos, los delincuentes recurren al chantaje: amenazan con divulgar datos privados, conversaciones personales o información sensible si no reciben dinero a cambio. El temor al daño reputacional o a la exposición pública suele ser el motor de este tipo de extorsiones.

Una contraseña comprometida puede abrir acceso a sistemas internos y archivos confidenciales. Foto: Getty Images

Una contraseña comprometida puede abrir el acceso a sistemas internos, correos confidenciales o archivos estratégicos. Aquí, el objetivo no siempre es el dinero inmediato, sino observar, copiar información o interferir en procesos clave sin levantar sospechas.

Este tipo de intrusiones permite desde espiar comunicaciones hasta alterar documentos o borrar información relevante. Aunque no siempre es visible de inmediato, el impacto puede afectar operaciones completas, relaciones comerciales y la confianza de clientes o aliados.