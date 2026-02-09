Medellín abre nuevas oportunidades de empleo para todos los perfiles: aplique acá

El mercado laboral en Medellín mantiene un comportamiento favorable en términos de empleabilidad, reflejado en indicadores de desocupación que se mantienen por debajo del promedio nacional. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la capital antioqueña cerró 2025 con una tasa de desempleo del 7,5 %, inferior al 8,0 % registrado a nivel nacional, lo que evidencia una dinámica positiva en la generación de oportunidades laborales.

Este desempeño ha estado acompañado por la apertura de convocatorias en diferentes sectores económicos, permitiendo que múltiples empresas de la región mantengan procesos de contratación activos dirigidos a candidatos con distintos niveles de formación y experiencia.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a quienes se desempeñan en áreas como salud, comunicación, derecho y administración, entre otros campos. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

Médico general, consulta externa

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: 4.600.000 a 4.700.000

Keralty busca un doctor generalista comprometido con la salud y bienestar de los pacientes, garantizando una atención oportuna y un manejo idóneo.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.

Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.

Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.

Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con título reconocido.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.

Conocimientos en RCP básico y avanzado.

Habilidades en manejo clínico integral del paciente.

Capacidad para brindar atención humanizada.

Creador de contenido

Empresa: Prebel

Salario: 3.431.483

Este rol es clave dentro de la estrategia comercial y de comunicación, asegurando que cada pieza se adapte a las dinámicas y formatos de Instagram y TikTok, logrando conexión con la audiencia, visibilidad y cumplimiento de métricas.

Responsabilidades:

Desarrollar contenido original alineado con el ADN de la marca y la estrategia comercial del canal.

Diseñar y ejecutar piezas creativas para Instagram y TikTok, adaptadas a los formatos y tendencias de cada plataforma.

Gestionar y optimizar la presencia digital de la marca en redes sociales.

Garantizar la correcta implementación del contenido según la identidad visual y lineamientos estratégicos.

Monitorear y analizar indicadores de desempeño (alcance, interacción, conversión y crecimiento), proponiendo mejoras continuas.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico, Comunicación Gráfica Publicitaria, Comunicación Social, Mercadeo o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año como creador(a) de contenido para redes sociales, especialmente Instagram y TikTok.

Excelente ortografía y sensibilidad para la redacción de contenido publicitario.

Manejo de la suite de Adobe y herramientas de creación y edición de contenido digital (diseño y video).

Conocimiento de tendencias digitales y enfoque estratégico orientado a resultados.

Analista de relaciones laborales

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Si le apasiona el derecho laboral, tiene habilidades organizativas, desea contribuir a un ambiente laboral justo y ordenado, enfocado en la legalidad y el bienestar de los colaboradores, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y resolver conflictos laborales de manera efectiva.

Asesorar sobre normativas legales laborales y políticas internas.

Elaborar y revisar documentación legal relacionada con relaciones laborales.

Coordinar procesos disciplinarios y de desvinculación.

Facilitar talleres y capacitaciones sobre derechos laborales y políticas de la empresa.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 1 año como analista de relaciones laborales o roles similares.

Familiaridad con el uso de herramientas ofimáticas.

Sólidos conocimientos en legislación laboral y gestión de conflictos.

Excelentes habilidades de comunicación y redacción de documentos.

Ejecutivo(a) comercial tiempo completo

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 1.816.000

Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona ofrecer experiencias excepcionales al cliente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes del sector retail.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas como seguros, tarjetas de crédito y créditos.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales a través del abordaje en frío.

Promover el uso de canales digitales y opciones de pago.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes con compensatorio a la semana.

Contrato a término fijo por 6 meses con posibilidad de renovación y posterior contrato indefinido.

Coadministradora de tienda

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como coadministradora de tienda, será parte clave en asegurar la correcta administración de los recursos y en potenciar la gestión comercial.

Responsabilidades:

Gestionar los recursos financieros y activos conforme a políticas internas.

Apoyar la gestión comercial para garantizar el recaudo correcto de pagos.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Prospectar clientes e identificar sus necesidades.

Diseñar propuestas personalizadas para clientes.

Brindar seguimiento en instalación y servicio post venta.

Requerimientos:

Educación mínima: Bachillerato, técnico, tecnólogo o profesional.

Estudios afines a Administración o Mercadotecnia.

Experiencia mínima: 1 a 3 años en roles similares.

