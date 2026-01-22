¿Por qué las Empresas Familiarmente Responsables están un paso adelante frente a los retos laborales de 2026?

El 2026 llega con un contexto marcado por cambios laborales, económicos y sociales que, entre otras cosas, insta a las organizaciones a desarrollar procesos de transformación que, como advierten algunos analistas, de no venir acompañados de planes orientados a cuidar el bienestar de su talento humano, podrían terminar por afectar la salud física, mental y emocional de los trabajadores y, por lo tanto, los niveles de productividad organizacional.

En primer lugar, la adaptación permanente a los cambios aumentaría la percepción de un entorno laboral inestable que, según expertos, llevaría a las personas a operar en un modo de supervivencia en el que priorizarían la conservación del empleo por encima de otros aspectos de su vida. Por consiguiente, se corre el riesgo de perder el balance entre lo personal y lo laboral, una situación que, de acuerdo con el más reciente Índice Global de Equilibrio entre la Vida y el Trabajo, elaborado por Remote —plataforma internacional especializada en gestión humana—, sitúa actualmente a Colombia entre los países con mayores retos en esta materia, al ocupar la posición 31 entre 60 naciones evaluadas.

Este escenario se traduce en un mayor desgaste físico y mental, trastornos del sueño, afectaciones musculoesqueléticas y un aumento de los factores de riesgo cardiovascular. A ello se suman diagnósticos cada vez más frecuentes de depresión y ansiedad, condiciones que, en conjunto, generan la pérdida de cerca de 12.000 millones de días laborales al año y costos estimados de hasta un billón de dólares anuales por disminución de la productividad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo anterior, genera un efecto dominó que, al mismo tiempo, puede derivar en ausentismo y rotación, falta de motivación, capacidad de innovación reducida, entre otros factores que terminan por amenazar la productividad y sostenibilidad empresarial.

EFR, más que un sello internacional

Las Empresas Familiarmente Responsables (EFR), —aquellas que cuentan con la certificación internacional otorgada por la Fundación MásFamilia— estarían mejor preparadas para responder a los retos laborales del nuevo año, pues cuentan con políticas de conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, esquemas de flexibilidad y programas que promueven el respeto por la diversidad e inclusión; prácticas que, en conjunto, contribuyen a que tengan una fuerza laboral más motivada y plena, capaz de evolucionar al ritmo de las transformaciones constantes del entorno.

Este sello se diferencia, entre muchos otros, porque más allá de representar un reconocimiento organizacional, funciona como una herramienta estratégica que invita a las empresas a revisar de manera permanente sus políticas, ajustándolas a las necesidades reales de sus colaboradores y desarrollando un enfoque preventivo de cara a fomentar su bienestar.

Para Patricia Moreno, gerente de Talento Humano de Compensar, una de las cerca de 850 empresas EFR en el mundo (más de 100 de ellas en Colombia) y que recientemente renovó esta certificación, “gestionar el bienestar de los trabajadores hoy por hoy no es una opción sino una decisión estratégica, porque cuando las personas se sienten cuidadas y valoradas, se fortalece su compromiso y lealtad con la organización”.

En palabras de Moreno, “el mantenimiento de este sello internacional por más de 15 años consecutivos es resultado de una filosofía organizacional que privilegia el bienestar de las personas y, al mismo tiempo, nos impulsa a hacer un ejercicio permanente de revisión para no quedarnos estáticos, sino actuar de manera activa y responsable frente a los desafíos de un entorno cambiante, poniendo siempre en el centro a nuestros colaboradores”, aseguró.

Bienestar que empieza por casa

La misión institucional de Compensar es contribuir mediante sus diferentes servicios al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, convirtiéndose para ello en aliado estratégico de miles de empresas de todos los sectores y tamaños, que saben que el bienestar de sus trabajadores y familias es un aspecto clave para alcanzar el éxito empresarial. Y, justamente, esta filosofía la viven de primera mano sus más de 14.000 colaboradores, a través de políticas EFR y una oferta de valor que contempla cuatro pilares: bienestar integral, conexión con el propósito social, desarrollo personal y profesional, y relaciones de valor que se traducen en un ambiente laboral favorable.

“La promoción de un liderazgo humanizado que nos ayuda a impulsar medidas de conciliación como palanca estratégica para el éxito organizacional ha sido determinante para que cada colaborador en Compensar sienta que su bienestar es nuestra prioridad”, agregó Moreno.

En el propósito de responder de mejor manera a las necesidades de sus trabajadores, escuchar su voz ha sido fundamental y, por eso, la organización ha promovido espacios de escucha activa, integrándolos con analítica de datos, lo que les ha permitido construir un plan de bienestar que reúne más de 30 acciones en cinco dimensiones: cuidado de la familia, salud física y mental, tiempo y flexibilidad, desarrollo y finanzas personales.

Para empezar, en el frente familiar, durante el 2025 la organización impactó a cerca de 9.500 colaboradores a través de su plataforma Bienestar a la Carta, herramienta que les da posibilidad de redimir puntos por experiencias de aprendizaje, formación y entretenimiento. Adicionalmente, incorporó espacios formativos sobre pautas de crianza y acompañamiento a padres primerizos, fortaleciendo así los programas de capacitación familiar.

En lo referente al cuidado de la salud, garantizó 2.300 atenciones en un robusto ecosistema de salud mental y 7.400 colaboradores accedieron a un auxilio económico que cubre entre el 35% y el 50% del valor del Plan Complementario en salud; además, la entidad habilitó un nuevo beneficio para incentivar la afiliación de sus colaboradores al Plan Ideal de su Medicina Prepagada.

Por otro lado, con el propósito de favorecer la flexibilidad laboral, durante el 2025, 108 colaboradores tuvieron la oportunidad de teletrabajar por fuera del país por un periodo de dos semanas. A lo anterior se suman otros beneficios como jornadas para compartir en familia, días adicionales de vacaciones, entre otros.

Con relación al desarrollo del talento, el año pasado la organización capacitó a más de 14.200 personas en distintas áreas del conocimiento. Asimismo, otorgó 170 auxilios educativos para formación técnica, tecnológica, de pregrado y posgrado; e igualmente mantuvo un descuento del 40% para los colaboradores que adelantan estudios en la UCompensar. Finalmente, en materia financiera, puso en marcha el piloto de su programa “Bolsillo Sano, Mente Sana”, que contempla herramientas prácticas sobre ahorro, crédito e inversión para mejorar la economía personal y familiar.

“Nuestro compromiso es seguir escuchando a nuestros colaboradores y traducir eso en una experiencia cada vez más sostenible, coherente y humana, así como en acciones concretas que impacten positivamente su bienestar y el de sus familias”, concluyó Patricia Moreno, gerente de Talento Humano de Compensar.

