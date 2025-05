¿Qué es lo que más valoran los colombianos al momento de conseguir empleo?

Más que un lugar de trabajo

Cuando se vinculó a la entidad, Juan David inició siendo auxiliar técnico de Talento Humano y actualmente, como gestor en la misma área, lidera un equipo de 12 personas que, como muchos otros, están al frente del Programa de Alimentación Escolar, operado por la caja en convenio con el Distrito. “Estando aquí me he preparado para el rol que estoy asumiendo, en parte por las capacidades y habilidades que he fortalecido a través de los cursos que ofrece la Universidad Corporativa (encargada de la formación y capacitación al interior de la organización) y por los estudios de posgrado que finalicé en la UCompensar, que, de no ser por una beca que me brindaron del 50 %, no hubiera sido posible lograr”, explicó.