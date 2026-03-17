Diverplaza acelera su transformación con inversión de 100.000 millones hacia 2030

El centro comercial Diverplaza anunció un ambicioso plan de inversión cercano a los $100.000 millones hacia 2030, con el objetivo de fortalecer su oferta comercial, modernizar su infraestructura y consolidarse como un espacio integral de servicios, bienestar y experiencias en el noroccidente de Bogotá.

La estrategia de crecimiento se apoya en resultados positivos durante 2025, año en el que el centro comercial registró más de 18,3 millones de visitantes, lo que representó un incremento del 3,7 % frente a 2024.

En términos de ventas, el desempeño fue aún más dinámico: pasó de $220 mil millones a $242,8 mil millones, equivalente a un crecimiento anual del 9,18 %.

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De acuerdo con Carolina Vergara, gerente general de Diverplaza, el balance responde a una apuesta por ajustar la mezcla comercial y adaptarse a nuevos hábitos de consumo.

En esa línea, categorías como salud (+14 %), hogar (+13%), variedades (+12 %) y belleza (+11 %) y marroquinería (+10 %) lideraron el crecimiento, reflejando una mayor prioridad de los hogares por el consumo cotidiano y el bienestar.

El componente gastronómico también mostró un comportamiento destacado. El jardín gastronómico creció cerca de 10 %, impulsado por marcas como Frisby, Presto, El Corral y Crepes & Waffles.

En particular, la remodelación de KFC generó un aumento del 21 % en sus ventas durante el cuarto trimestre, lo que derivó en un plan de ampliación que se ejecutará en 2026.

Uno de los hitos clave del año fue el avance del plan maestro de ampliación, que contempló una inversión de aproximadamente $3.300 millones.

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Este proceso incluyó la incorporación de 24 nuevos locales, la intervención de cerca de 4.700 metros cuadrados y la creación de más de 3.200 m² de nueva área comercial. A esto se sumó la modernización del acceso principal por la calle 71, con una inversión adicional de $170 millones.

Las obras de ampliación generaron empleo y dinamizaron la economía local. Foto: Diverplaza

Más allá de la infraestructura, el proyecto tuvo impacto en el empleo, con la generación de cerca de 100 puestos de trabajo entre la fase constructiva y la operación de nuevos espacios.

De cara a los próximos años, el enfoque se amplía hacia el bienestar y los servicios. En la tercera fase del plan, se proyecta la llegada de Compensar con una inversión cercana a $15.000 millones, en un espacio de 2.934 m² que incluirá zonas húmedas, piscinas y áreas de acondicionamiento físico. Su apertura está prevista para 2027.

Para 2026, Diverplaza destinará cerca de $4.000 millones adicionales en nuevas aperturas y remodelaciones. Entre los proyectos destacados se encuentran la llegada de Adidas, la ampliación de KFC y la instalación de una pantalla gigante para eventos.

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A mediano plazo, el desarrollo de una torre de vivienda de uso mixto de 16 pisos marcará una nueva etapa de integración urbana, alineada con tendencias de desarrollo inmobiliario que combinan comercio, vivienda y servicios.

El desafío estará en sostener la afluencia, diversificar las fuentes de ingresos y adaptarse a cambios en los hábitos de los consumidores, en un mercado que exige cada vez mayor diferenciación y eficiencia operativa.