El reconocido restaurante que combina la rumba con comida tradicional de Colombia, Andrés Carne de Res, anunció su debut en Cali con la apertura de su primer establecimiento en el centro comercial Cenco Limonar, al sur de la capital vallecaucana, como parte de su plan de expansión tanto nacional como internacional.

Con Cali, Andrés Carne de Res estará presente en cinco ciudades del país: Bogotá, Chía, Medellín, Cartagena y Cali. Además, cuenta con un punto en la exclusiva ciudad de Miami, en Estados Unidos.

El restaurante anunció esta nueva apertura, prevista para el segundo semestre de 2026, en un local dentro del centro comercial mencionado, ubicado en la Autopista Sur #68-70. Según los detalles a los que accedió la prensa local, el nuevo establecimiento contará con 1.200 metros cuadrados y estará ubicado en el tercer piso del centro comercial.

El restaurante estará ubicado en el centro comercial Cenco Limonar, al sur de Cali. Foto: Tomada de Andrés Carne de Res

“Esta apertura refleja el compromiso de Cenco Malls con su pilar estratégico de experiencias, impulsando centros comerciales que integran gastronomía, entretenimiento y estilo de vida para enriquecer el día a día de las personas y fortalecer su vínculo con las comunidades”, aseguró el centro comercial Cenco Limonar en un comunicado obtenido por El País de Cali.

El centro comercial, de la línea de Cenco Malls —filial de Cencosud, uno de los mayores conglomerados de retail en Latinoamérica—, se ha consolidado como un referente local gracias a su ubicación estratégica y a la amplia oferta de establecimientos comerciales, que incluyen tiendas en tendencia, gimnasio, cine y otros servicios y experiencias que atraen a miles de caleños y turistas cada día.

El restaurante destaca por su comida típica y un ambiente fiestero. Foto: Tomada de Andrés Carne de Res

Allí, Andrés Carne de Res ofrecerá la experiencia completa que lo caracteriza: platos típicos de la región, un ambiente festivo y colorido que simboliza el país, y una oferta de rumba y bailadero los fines de semana. Aunque la amplia carta incluye platos de diferentes costos, el rango de consumo es de 60.000 a 100.000 pesos por persona.

Este restaurante se ha convertido en una parada típica para turistas y visitantes del país, que buscan probar la comida más representativa y disfrutar de la fiesta colombiana, con música tanto a la moda como tradicional de la región. Además, es un establecimiento muy elegido para celebrar fechas especiales o disfrutar de un almuerzo en familia.