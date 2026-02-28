Estos son cinco lugares tradicionales para probar la chuleta valluna en Cali y sus alrededores: se le hará agua la boca

En el corazón del suroccidente colombiano, la tradición de la chuleta valluna sigue siendo un punto de encuentro entre la cultura culinaria local y las experiencias de viajeros y residentes. Esta preparación tradicional consta de un lomo de cerdo empanizado acompañado por guarniciones como papas, arroz o plátano y forma parte importante de la identidad gastronómica del departamento del Valle del Cauca.

Cali destaca por su oferta gastronómica para disfrutar de esta preparación; centenares de restaurantes en la ‘sucursal del cielo’ tienen en su menú este ícono de la comida colombiana. Sin embargo, en otros municipios también se pueden encontrar muy buenas opciones para degustar de la famosa chuleta valluna.

En este artículo se le presentarán 5 opciones muy bien calificadas, tanto en Google como en Tripadvisor, para que se antoje de una chuleta valluna de calidad y a cómodos precios:

La chuleta valluna es un plato emblemático del Valle del Cauca, un departamento conocido por su riqueza cultural y gastronómica. Foto: Foto tomado de Broaster Chuleta Valluna

El Bochinche Cenadero (Cali)

Uno de los clásicos en la ciudad es descrito en varios comentarios de comensales como un lugar con una larga tradición en la gastronomía local, muy famoso por su chuleta valluna y su historia desde 1958. Una opinión resalta que “la chuleta de cerdo es deliciosa y muy grande, al punto que un plato puede alcanzar para dos personas”, y que las porciones abundantes marcan una experiencia positiva para muchos comensales.

Además, la gran mayoría de comentarios señalan que la sazón tradicional se mantiene, al igual que el servicio y la velocidad en las preparaciones. Su sede principal está ubicada en la Calle 11 #15-25, barrio Bretaña.

Donde Fabio y Dalia (Cali)

Ubicado en la plaza de mercado de El Porvenir, cuenta con una “receta secreta” hecha por la pareja que lleva más de 40 años ofreciendo una de las mejores chuletas de la ciudad.

El lugar no solamente es apreciado con la nota máxima en Google, adicionalmente es muy querido entre los rumberos de la ciudad. Un usuario comentó en Instagram que “los remates donde Fabio a la madrugada eran épicos, bailando y tomando mientras te preparaban la chuleta”.

Aquí es Julián (Cali)

Es un lugar popular por sus “chuletas gigantes”, el marinado de la casa y más de 60 mil ventas de este platillo al año. Está ubicado en la Calle 10 #22A-05, en el barrio Bretaña, y lleva ofreciendo su calidad desde el año 1970.

Una de las reseñas destacadas del sitio dice: “Nos comimos una deliciosa chuleta de cerdo y un ajiaco, muy buena porción, muy buen sabor; se encuentra ubicada en un barrio tradicional de Cali”.

Taponcho Mucho Sabor (Tuluá)

En las dos plataformas consultadas aparece como uno de los establecimientos destacados en el arte de la chuleta clásica valluna, destacando la sazón “clásica” del plato, así como la simpatía del dueño del lugar, ‘Taponcho’ González.

Una de las visitantes mencionó: “La chuleta es espectacular, el lugar, muy agradable; conservan muchas cosas antiguas”.

Si gusta visitar este sitio, está situado en la carrera 26 #23-39.

Las Tazcas Restaurante (Palmira)

El restaurante, ubicado en la calle 18 #29-42. Cuenta con un estilo casero (tanto en su sazón como en su atención), el cual es destacado por sus comensales; una visitante mencionó: “El sitio es sencillo, pero la sazón es deliciosa, la comida suficiente y los precios accesibles, superrecomendado”.