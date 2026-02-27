Ruta rumbera en Cali: estos son los cinco barrios que debe visitar si quiere vivir la fiesta caleña

Cali es una de las ciudades más llamativas de Colombia para los extranjeros y para los nacionales de otras regiones, pues el clima, los paisajes, la comida y la variedad de entretenimiento convierten a la capital vallecaucana en un gran atractivo turístico.

‘Ranking’ de los barrios en Cali que debe recorrer para saber por qué es la capital mundial de la salsa

La música y la rumba, que giran en torno a la salsa, son uno de los planes favoritos de los caleños y de los visitantes. Incluso, muchas personas de afuera llegan con la intención de encontrar la mejor fiesta de salsa, para aprender a bailar o demostrar sus mejores pasos. Así las cosas, estos son los cinco mejores barrios de Cali para disfrutar de la mejor noche.

En primer lugar, Granada es reconocida por su amplia oferta de elegantes tiendas de moda, restaurantes y bares, en especial a lo largo de la avenida 9 Norte y la avenida 9A. Además, es considerado uno de los barrios más seguros y exclusivos de Cali.

Algunos barrios cuentan con bares de varios tipos de música, no solo salsa. Foto: Adobe stock

Allí, las personas pueden encontrar animados restaurantes con música en vivo o bares sofisticados con espectáculos y fiestas temáticas, de acuerdo con lo planificado en cada establecimiento.

El Peñón está cerca del centro de la ciudad (la zona más activa se encuentra entre las carreras 2 y 3 con la calle 3 oeste). En las páginas de recomendaciones de viajes, las personas destacan este sector para planes de “tardeo” que se convierten en fiesta en la noche.

En este barrio hay opciones de bares y restaurantes nocturnos con terrazas y espacios al aire libre. El ambiente es juvenil y ejecutivo, con oferta de restaurantes y bares de autor. Los turistas resaltan Peñón Plaza, que reúne establecimientos nocturnos con comida y cócteles.

La Calle de la Rumba y el Sabor. Foto: Aymer Andrés Álvarez/EL PAÍS

Otro sector destacado es San Antonio y El Centro, donde se halla la famosa Calle del Sabor, el epicentro de la rumba caleña, la cual se celebra en las calles y con salsa toda la noche. San Antonio, pese a que es un lugar más bohemio, permite el paso a la famosa calle.

Menga, al norte de Cali, al límite con Yumbo, es un sector conocido por grandes discotecas que llevan la fiesta a altas horas (hasta las 5 o 6 de la mañana).

Por último, el sector Parque del Perro (San Fernando) cuenta con una de las mayores concentraciones de bares de la ciudad, alrededor de un parque que permite la conglomeración de las personas antes de ingresar a un establecimiento. Es un lugar muy concurrido, en especial los sábados en la noche. Las personas lo recomiendan para salir a cenar y después ir de rumba.