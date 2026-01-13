Cali

Cali devuelve la rumba a su horario habitual: estas son las nuevas horas para bares, discotecas y licoreras

El regreso al horario habitual no implica una disminución de los controles.

Danna Valeria Figueroa Rueda

14 de enero de 2026, 12:31 a. m.
El sector de La Luna tiene diversos establecimientos como bares y discotecas que se han visto afectadas por los cierres a dos horas antes que los demás locales dedicados a la misma actividad económica. Foto: Alcaldía de Cali

El cambio marca el fin del horario especial que había sido autorizado por la Administración Distrital durante la temporada decembrina y de fin de año, un periodo que se extendió entre el 19 de diciembre de 2025 y el 12 de enero de este año.

Durante esas semanas, Cali vivió una dinámica nocturna distinta, asociada al aumento de turistas, celebraciones familiares, eventos culturales y actividades comerciales propias de las festividades.

Con la finalización de ese lapso excepcional, la ciudad retoma el esquema tradicional de funcionamiento para los establecimientos nocturnos. Así lo confirmó la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, al señalar que desde hoy, 13 de enero, vuelve a regir el Decreto 0122 de 2025, que define los horarios regulares para bares, discotecas y licoreras.

Las autoridades insistieron en que el regreso al horario habitual no implica una disminución de los controles. Por el contrario continuarán los operativos de inspección, vigilancia y control en las diferentes zonas de rumba de la ciudad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con el control del ruido, el manejo adecuado de los residuos y el uso correcto del espacio público.

Los establecimientos que incumplan las disposiciones vigentes se exponen a sanciones contempladas en la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esas sanciones pueden incluir multas económicas y cierres temporales, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital se explicó que el retorno al horario regular es el resultado de un proceso de diálogo permanente con los comerciantes del sector nocturno.

Según indicó el secretario Jairo García, antes de finalizar el año se realizó una reunión para evaluar la aplicación de la medida especial de diciembre y enero, y se tiene previsto adelantar nuevos encuentros para analizar el balance del regreso al esquema habitual.

De acuerdo con el funcionario, el propósito de estas mesas de trabajo es encontrar una medida que permita el desarrollo de las actividades económicas del sector nocturno sin desconocer los compromisos en materia de convivencia ciudadana y seguridad.

En ese proceso, uno de los puntos que se ha venido revisando con los comerciantes es la correcta utilización del código CIIU, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que identifica la actividad económica específica de cada establecimiento.

La Policía Metropolitana de Cali, junto con los equipos de la Administración Distrital que tienen injerencia en las labores de inspección, será la encargada de garantizar el cumplimiento del decreto a través de verificaciones permanentes en los principales corredores y sectores de rumba de la ciudad.

