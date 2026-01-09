Vehículo

Se acaba pedagogía y comienzan las multas por no acatar pico y placa en Cali: a partir de esta fecha saldrá caro evadir la medida

La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó el fin de la etapa de prueba y la entrada en firme de las multas por incumplir el pico y placa.

Camilo Eduardo Castro Cetina

9 de enero de 2026, 1:50 p. m.
Pico y placa en Cali
Pico y placa en Cali Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Luego de confirmar el cambio del pico y placa en la ciudad para el primer semestre de 2026, la Secretaría de Movilidad de Cali recordó a la ciudadanía que la fase pedagógica culmina este viernes, 9 de enero, dando paso a la fase ordinaria donde se aplican las multas correspondientes.

La línea verde que ha metido en problemas a muchos conductores: qué significa y la costosa multa por no respetarla
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

Según la entidad, a partir de este martes, 13 de enero, las autoridades de tránsito ya podrán imponer las multas y comparendos a quienes no respeten la medida y saquen sus vehículos en los días y horarios que tienen restricción.

Caber recordar que la medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Justamente, para ese martes, los vehículos cuya placa termine en 3 y 4 no podrán circular por las calles de la capital vallecaucana en el horario estipulado.

Así quedó la rotación del pico y placa para el primer semestre de 2026

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0.

Qué vehículos tienen excepción de pico y placa en Cali

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

