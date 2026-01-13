Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del ‘pico y placa’ en Cali seguirá en firme este miércoles, 14 de enero de 2026.

Los carros y motos que se salvan de pagar impuesto en 2026, en Colombia: propietarios celebran

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este miércoles, 14 de enero, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 5y 6.

Rotación por día

Día Placas terminadas en Lunes 1 y 2 Martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0

Vehículos exentos (principales)

Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).

(ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.). Servicio oficial , diplomáticos y consulares.

, diplomáticos y consulares. Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).

(con acreditación). Vehículos híbridos y eléctricos .

. Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco ( 5 ) toneladas, según su licencia de tránsito.

Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación .

. Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.

Usar apps autorizadas para verificar la restricción.

Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

Aumento del salario mínimo podría cambiar la forma cómo se venden los carros en Colombia: “Niveles inviables”

Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que la restricción vigente. Foto: Bernardo Peña / El País

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.