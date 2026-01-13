Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Las autoridades mantendrán puntos de control para verificar el cumplimiento de la medida.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

13 de enero de 2026, 5:23 p. m.
Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.
La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del ‘pico y placa’ en Cali seguirá en firme este miércoles, 14 de enero de 2026.

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este miércoles, 14 de enero, no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 5y 6.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.
Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.
Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que la restricción vigente. Foto: Bernardo Peña / El País

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Noticias Destacadas