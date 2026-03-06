El sitio de Medellín donde el arte urbano, la música y la gastronomía local atraen la mirada de los turistas

Medellín se ha consolidado como uno de los destinos que hoy están en el radar de los viajeros nacionales e internacionales. La capital antioqueña ha sorprendido al mundo por el proceso de transformación urbana, social y cultural que ha experimentado durante las últimas décadas, convirtiéndose en un referente turístico global.

Por eso, en el marco de este cambio que tanto ha despertado el interés de los turistas, la ciudad presenta Vive Manrique, una nueva apuesta turística ideal para los amantes del arte urbano, la música y la gastronomía local.

Esta iniciativa busca que la comuna 3 de Medellín se convierta en un nuevo espacio imperdible para quienes visitan el departamento de Antioquia. Allí, la memoria y la historia del territorio también se convierten en parte fundamental de sus atractivos, permitiendo a locales y turistas acercarse a las experiencias, relatos y procesos que han marcado la identidad de esta comunidad.

Además, hace parte de las estrategias para posicionar el corredor de la carrera 45 como escenario vivo de creación, memoria y encuentro ciudadano.

“Después de todo un año articulando el trabajo con la Secretaría y los principales actores del ecosistema de Manrique, podemos tener un producto turístico cultural de base comunitaria que le encantará a todos los ciudadanos y a los turistas”, afirma Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento, en declaraciones citadas por el medio local TeleMedellín.

Barrio Manrique, en el nororiente de Medellín. Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

La estrategia permitió identificar, caracterizar y georreferenciar a 100 actores del sector turístico y cultural de Manrique. Además, facilitó la organización de cinco rutas turísticas que fueron validadas dentro del proceso y la certificación de 33 personas, con el propósito de fortalecer y consolidar una oferta turística más estructurada y competitiva.

De esta manera, Vive Manrique se suma a Vive El Poblado, Vive Laureles y Vive el Centro, completando así las cinco rutas turísticas que se centran en resaltar lo mejor de la cultura paisa para propios y visitantes.

Cada una de estas rutas cuenta con la participación de personas certificadas que ofrecen a los visitantes experiencias auténticas, cargadas de identidad, historia y el sello propio de la comunidad, detalle que despierta mucha más expectativa entre los turistas.

Para conocer más información sobre estas rutas turísticas, se recomienda consultar el portal institucionar Medellin.Travel, donde es posible encontrar una amplia oferta de destinos y planes para realizar en Medellín y, en general, en todo el departamento de Antioquia durante su visita, encontrando opciones para todo tipo de viajero.