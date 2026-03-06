Turismo

El sitio de Medellín donde el arte urbano, la música y la gastronomía local atraen la mirada de los turistas

Se trata de una nueva apuesta turística de la capital antioqueña que promete una experiencia única.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
6 de marzo de 2026, 2:48 p. m.
Vive Manrique, la cuarta guía turística de Medellín
Vive Manrique, la cuarta guía turística de Medellín Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

Medellín se ha consolidado como uno de los destinos que hoy están en el radar de los viajeros nacionales e internacionales. La capital antioqueña ha sorprendido al mundo por el proceso de transformación urbana, social y cultural que ha experimentado durante las últimas décadas, convirtiéndose en un referente turístico global.

Por eso, en el marco de este cambio que tanto ha despertado el interés de los turistas, la ciudad presenta Vive Manrique, una nueva apuesta turística ideal para los amantes del arte urbano, la música y la gastronomía local.

El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Esta iniciativa busca que la comuna 3 de Medellín se convierta en un nuevo espacio imperdible para quienes visitan el departamento de Antioquia. Allí, la memoria y la historia del territorio también se convierten en parte fundamental de sus atractivos, permitiendo a locales y turistas acercarse a las experiencias, relatos y procesos que han marcado la identidad de esta comunidad.

Además, hace parte de las estrategias para posicionar el corredor de la carrera 45 como escenario vivo de creación, memoria y encuentro ciudadano.

Turismo

El pueblo boyacense cuyo origen se relaciona con popular leyenda de desamor, un destino que esconde joyas patrimoniales únicas

Turismo

El destino boyacense de clima cálido, rodeado de cascadas y perfecto para pasar días de descanso

Turismo

Esta isla del Caribe se ha convertido en una de las preferidas de los colombianos: 80% creció el número de viajeros

Turismo

El paradisíaco destino en el Caribe colombiano para pasar días de playa y descanso inolvidables a una hora de Barranquilla

Turismo

Las tres ciudades colombianas que figuran entre los mejores destinos de vida nocturna para 2026, según ranking internacional

Turismo

El municipio de Boyacá que en el pasado se llamó La Fragua y hoy tiene nombre de prócer, un rincón ideal para el senderismo

Turismo

Popular atractivo turístico de Antioquia inaugura dos nuevos recorridos: así puede disfrutarlos

Turismo

Así es la ‘tierra sin igual’ en Cundinamarca, un destino de clima agradable e imponentes paisajes

Turismo

El colorido municipio de las cavernas en Antioquia, un destino de gran riqueza natural a dos horas de Medellín

Turismo

Estos son algunos municipios de Antioquia con acceso a ecosistemas de páramo, destinos de gran belleza natural

“Después de todo un año articulando el trabajo con la Secretaría y los principales actores del ecosistema de Manrique, podemos tener un producto turístico cultural de base comunitaria que le encantará a todos los ciudadanos y a los turistas”, afirma Ana María López, secretaria de Turismo y Entretenimiento, en declaraciones citadas por el medio local TeleMedellín.

Medellín, Antioquia
Barrio Manrique, en el nororiente de Medellín. Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

La estrategia permitió identificar, caracterizar y georreferenciar a 100 actores del sector turístico y cultural de Manrique. Además, facilitó la organización de cinco rutas turísticas que fueron validadas dentro del proceso y la certificación de 33 personas, con el propósito de fortalecer y consolidar una oferta turística más estructurada y competitiva.

De esta manera, Vive Manrique se suma a Vive El Poblado, Vive Laureles y Vive el Centro, completando así las cinco rutas turísticas que se centran en resaltar lo mejor de la cultura paisa para propios y visitantes.

Las tres ciudades colombianas que figuran entre los mejores destinos de vida nocturna para 2026, según ranking internacional

Cada una de estas rutas cuenta con la participación de personas certificadas que ofrecen a los visitantes experiencias auténticas, cargadas de identidad, historia y el sello propio de la comunidad, detalle que despierta mucha más expectativa entre los turistas.

Para conocer más información sobre estas rutas turísticas, se recomienda consultar el portal institucionar Medellin.Travel, donde es posible encontrar una amplia oferta de destinos y planes para realizar en Medellín y, en general, en todo el departamento de Antioquia durante su visita, encontrando opciones para todo tipo de viajero.

Más de Turismo

Betéitiva, Boyacá

El pueblo boyacense cuyo origen se relaciona con popular leyenda de desamor, un destino que esconde joyas patrimoniales únicas

Briceño, Boyacá

El destino boyacense de clima cálido, rodeado de cascadas y perfecto para pasar días de descanso

En 2025, Puerto Rico recibió 6,8 millones de visitantes, un 3% más que el año anterior.

Esta isla del Caribe se ha convertido en una de las preferidas de los colombianos: 80% creció el número de viajeros

persona en la playa

El paradisíaco destino en el Caribe colombiano para pasar días de playa y descanso inolvidables a una hora de Barranquilla

Pareja bebiendo vino juntos al aire libre por la noche

Las tres ciudades colombianas que figuran entre los mejores destinos de vida nocturna para 2026, según ranking internacional

Páez, Boyacá

El municipio de Boyacá que en el pasado se llamó La Fragua y hoy tiene nombre de prócer, un rincón ideal para el senderismo

Pueblito Paisa, Medellín, Antioquia.

Popular atractivo turístico de Antioquia inaugura dos nuevos recorridos: así puede disfrutarlos

La Mina, Valledupar

Los encantos del paraíso de los árboles de mango en Valledupar, un lugar donde este fruto define su paisaje y cultura

Titiribí, Antioquia

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como el ‘remanso de paz’, un destino de bellos paisajes y gran historia

Noticias Destacadas