Las tres ciudades colombianas que figuran entre los mejores destinos de vida nocturna para 2026, según ranking internacional

En Colombia, Bogotá, Medellín y Cartagena se ha consolidado como dos de las tres ciudades más turísticas del país, según el Índice de Competitividad Turística Regional– ICTRC 2026, presentado durante la Vitrina de Anato, que en su edición número 45 se llevó a cabo del 25 al 27 de febrero en Corferias, en Bogotá.
Esta popularidad se debe, en gran parte, al reconocimiento que han logrado obtener por parte de diferentes sitios especializados en viajes como el portal internacional Travel & Tour World, que las sumó en el ranking de los 50 mejores destinos de vida nocturna para 2026.
De esta manera, las tres ciudades colombianas se mantienen en el radar del mundo como destinos vibrantes,, diversos y atractivos para visitantes de diferentes países.
Destinos para disfrutar tanto en el día como en la noche
En este ranking internacional, Bogotá, Medellín y Cartagena, aparecen compitiendo con famosos destinos internacionales como Las Vegas y Miami en Estados Unidos, que ocupan el primer y segundo lugar en el listado.
Tulum, México ocupa la tercera posición, seguida de Toronto en Canadá. En el listado Bogotá aparece en el puesto número 9; la Ciudad de la Eterna Primavera está en la casilla número 21; y Cartagena en la posición número 32.
La capital colombiana cautivando con su mezcla de clubes de salsa, locales de música electrónica y amplios complejos de fiestas con varias salas. Medellín destacando como uno de los centros de vida nocturna más vibrantes de Latinoamérica.
Por su parte, Cartagena resalta por sus clubes de salsa, lounges en azoteas y bares frente al mar como Café del Mar, que definen sus vibrantes noches.
Este es el listado completo de los 50 mejores destinos de vida nocturna para 2026:
- Las Vegas, Estados Unidos
- Miami, Estados Unidos
- Tulum, México
- Toronto, Canadá
- Los Ángeles, Estados Unidos
- Río de Janeiro, Brasil
- Ciudad de Nueva York, Estados Unidos
- Montreal, Canadá
- Bogotá, Colombia
- Buenos Aires, Argentina
- Banff, Canadá
- Punta Mita, México
- Nashville, Estados Unidos
- Austin, Estados Unidos
- Charlestón, Estados Unidos
- Álamo Temblón, Estados Unidos
- Central Park, Estados Unidos
- San José, Costa Rica
- Árbol de Joué, Estados Unidos
- Sabana, Estados Unidos
- Medellín, Colombia
- Calgary, Canadá
- Cancún, México
- Santo Domingo, República Dominicana
- Mendoza, Argentina
- Vancouver, Canadá
- Florianópolis, Brasil
- Valparaíso, Chile
- Ciudad de México, México
- Córdoba, Argentina
- São Paulo, Brasil
- Cartagena, Colombia
- Lima, Perú
- El Salvador, Brasil
- Ciudad de Panamá, Panamá
- San Salvador, El Salvador
- Asunción, Paraguay
- San Juan, Puerto Rico
- Playa del Carmen, México
- Bahía de Montego, Jamaica
- Nassau, Bahamas
- Punta del Este, Uruguay
- Rosario, Argentina
- La Habana, Cuba
- Guayaquil, Ecuador
- San Pedro, Belice
- Ciudad de Guatemala, Guatemala
- La Paz, Bolivia
- Curitiba, Brasil
- Mar del Plata, Argentina