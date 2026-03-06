Turismo

Las tres ciudades colombianas que figuran entre los mejores destinos de vida nocturna para 2026, según ranking internacional

Este reconocimiento mantiene a Colombia en el radar de los viajeros de diferentes partes del mundo.

Redacción Turismo
6 de marzo de 2026, 2:10 p. m.
Turistas disfrutando planes nocturnos
Turistas disfrutando planes nocturnos Foto: Getty Images

En Colombia, Bogotá, Medellín y Cartagena se ha consolidado como dos de las tres ciudades más turísticas del país, según el Índice de Competitividad Turística Regional– ICTRC 2026, presentado durante la Vitrina de Anato, que en su edición número 45 se llevó a cabo del 25 al 27 de febrero en Corferias, en Bogotá.

Esta popularidad se debe, en gran parte, al reconocimiento que han logrado obtener por parte de diferentes sitios especializados en viajes como el portal internacional Travel & Tour World, que las sumó en el ranking de los 50 mejores destinos de vida nocturna para 2026.

Popular atractivo turístico de Antioquia inaugura dos nuevos recorridos: así puede disfrutarlos

De esta manera, las tres ciudades colombianas se mantienen en el radar del mundo como destinos vibrantes,, diversos y atractivos para visitantes de diferentes países.

Destinos para disfrutar tanto en el día como en la noche

En este ranking internacional, Bogotá, Medellín y Cartagena, aparecen compitiendo con famosos destinos internacionales como Las Vegas y Miami en Estados Unidos, que ocupan el primer y segundo lugar en el listado.

Tulum, México ocupa la tercera posición, seguida de Toronto en Canadá. En el listado Bogotá aparece en el puesto número 9; la Ciudad de la Eterna Primavera está en la casilla número 21; y Cartagena en la posición número 32.

La ciclovía nocturna se ha convertido en una tradición en Bogotá.
La ciclovía nocturna se ha convertido en una tradición en Bogotá. Foto: Twitter: @SectorMovilidad

La capital colombiana cautivando con su mezcla de clubes de salsa, locales de música electrónica y amplios complejos de fiestas con varias salas. Medellín destacando como uno de los centros de vida nocturna más vibrantes de Latinoamérica.

Por su parte, Cartagena resalta por sus clubes de salsa, lounges en azoteas y bares frente al mar como Café del Mar, que definen sus vibrantes noches.

Los encantos del paraíso de los árboles de mango en Valledupar, un lugar donde este fruto define su paisaje y cultura

Este es el listado completo de los 50 mejores destinos de vida nocturna para 2026:

  1. Las Vegas, Estados Unidos
  2. Miami, Estados Unidos
  3. Tulum, México
  4. Toronto, Canadá
  5. Los Ángeles, Estados Unidos
  6. Río de Janeiro, Brasil
  7. Ciudad de Nueva York, Estados Unidos
  8. Montreal, Canadá
  9. Bogotá, Colombia
  10. Buenos Aires, Argentina
  11. Banff, Canadá
  12. Punta Mita, México
  13. Nashville, Estados Unidos
  14. Austin, Estados Unidos
  15. Charlestón, Estados Unidos
  16. Álamo Temblón, Estados Unidos
  17. Central Park, Estados Unidos
  18. San José, Costa Rica
  19. Árbol de Joué, Estados Unidos
  20. Sabana, Estados Unidos
  21. Medellín, Colombia
  22. Calgary, Canadá
  23. Cancún, México
  24. Santo Domingo, República Dominicana
  25. Mendoza, Argentina
  26. Vancouver, Canadá
  27. Florianópolis, Brasil
  28. Valparaíso, Chile
  29. Ciudad de México, México
  30. Córdoba, Argentina
  31. São Paulo, Brasil
  32. Cartagena, Colombia
  33. Lima, Perú
  34. El Salvador, Brasil
  35. Ciudad de Panamá, Panamá
  36. San Salvador, El Salvador
  37. Asunción, Paraguay
  38. San Juan, Puerto Rico
  39. Playa del Carmen, México
  40. Bahía de Montego, Jamaica
  41. Nassau, Bahamas
  42. Punta del Este, Uruguay
  43. Rosario, Argentina
  44. La Habana, Cuba
  45. Guayaquil, Ecuador
  46. San Pedro, Belice
  47. Ciudad de Guatemala, Guatemala
  48. La Paz, Bolivia
  49. Curitiba, Brasil
  50. Mar del Plata, Argentina

