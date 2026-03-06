Las tres ciudades colombianas que figuran entre los mejores destinos de vida nocturna para 2026, según ranking internacional

En Colombia, Bogotá, Medellín y Cartagena se ha consolidado como dos de las tres ciudades más turísticas del país, según el Índice de Competitividad Turística Regional– ICTRC 2026, presentado durante la Vitrina de Anato, que en su edición número 45 se llevó a cabo del 25 al 27 de febrero en Corferias, en Bogotá.

Esta popularidad se debe, en gran parte, al reconocimiento que han logrado obtener por parte de diferentes sitios especializados en viajes como el portal internacional Travel & Tour World, que las sumó en el ranking de los 50 mejores destinos de vida nocturna para 2026.

De esta manera, las tres ciudades colombianas se mantienen en el radar del mundo como destinos vibrantes,, diversos y atractivos para visitantes de diferentes países.

Destinos para disfrutar tanto en el día como en la noche

En este ranking internacional, Bogotá, Medellín y Cartagena, aparecen compitiendo con famosos destinos internacionales como Las Vegas y Miami en Estados Unidos, que ocupan el primer y segundo lugar en el listado.

Tulum, México ocupa la tercera posición, seguida de Toronto en Canadá. En el listado Bogotá aparece en el puesto número 9; la Ciudad de la Eterna Primavera está en la casilla número 21; y Cartagena en la posición número 32.

La ciclovía nocturna se ha convertido en una tradición en Bogotá. Foto: Twitter: @SectorMovilidad

La capital colombiana cautivando con su mezcla de clubes de salsa, locales de música electrónica y amplios complejos de fiestas con varias salas. Medellín destacando como uno de los centros de vida nocturna más vibrantes de Latinoamérica.

Por su parte, Cartagena resalta por sus clubes de salsa, lounges en azoteas y bares frente al mar como Café del Mar, que definen sus vibrantes noches.

Este es el listado completo de los 50 mejores destinos de vida nocturna para 2026: