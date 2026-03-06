Turismo

Popular atractivo turístico de Antioquia inaugura dos nuevos recorridos: así puede disfrutarlos

Estas nuevas rutas turísticas prometen experiencias enriquecedoras que resaltan la riqueza arquitectónica y cultural de la región.

Redacción Turismo
6 de marzo de 2026, 1:07 p. m.
Atractivos turísticos de Antioquia.
Atractivos turísticos de Antioquia. Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

La amplia oferta turística de Medellín, capital de Antioquia, atrae cada año a miles de turistas interesados en descubrir sus numerosos atractivos, entre ellos el popular Pueblito Paisa, uno de los íconos más representativos de la ciudad.

Este sitio de interés en Antioquia, ubicado en la cima del Cerro Nutibara, se ha destacado durante años por conservar anécdotas, tradiciones y la arquitectura típica antioqueña, convirtiéndose en un importante referente cultural tanto para los habitantes de la ciudad como para quienes la visitan.

El pueblo del Casanare que con su nombre rinde honor a un curandero que, según la tradición oral, hizo parte de su historia

Por eso, en el marco de su cumpleaños número 48 desde su inauguración en 1978, se presentaron dos nuevos recorridos o rutas turísticas en español e inglés dirigidas a todos sus visitantes, según informó Julián Álzate Cárdenas, director ejecutivo de la Corporación Arví, en declaraciones citadas por el medio local TeleMedellín.

Estas son las dos nuevas rutas turísticas que podrá disfrutar en el Pueblito Paisa

1. Pueblito Paisa: interpretación cultural

Esta ruta propone un recorrido que permite conocer y comprender la arquitectura tradicional, las costumbres y las expresiones culturales que han dado forma al carácter paisa, ofreciendo a los visitantes una mirada más profunda a la identidad de la región.

2. Sendero de las Esculturas: arte y territorio

Este recorrido invita a descubrir diez obras creadas por artistas nacionales e internacionales, las cuales han transformado el entorno del Cerro Nutibara en un verdadero museo a cielo abierto, donde el arte se mezcla de manera perfecta con el paisaje natural de la ciudad.

Sitios de interés para visitar en Antioquia
Pueblito Paisa, Medellín, Antioquia. Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

Con estas nuevas rutas, el Pueblito Paisa sigue consolidándose como un atractivo imperdible donde se preserva la memoria colectiva de la región, mientras, al mismo tiempo, fortalece el reconocimiento de Medellín como un destino que apuesta por proteger su patrimonio cultural y compartirlo con sus visitantes, que llegan de diferentes partes del mundo.

Así perciben los turistas a Medellín desde el Pueblito Paisa

Durante la temporada de vacaciones de fin y comienzo de año, la Alcaldía de Medellín publicó un artículo en el que recopiló las impresiones de algunos turistas sobre Medellín tras visitar el Pueblito Paisa.

En el texto se destacan los testimonios de Rosalba y Paquita, dos amigas de 70 y 81 años, quienes llegaron a la ciudad desde Bogotá y Perú. Ambas coincidieron en que su visita al Pueblito Paisa les regaló un momento de calma y contemplación.

Turistas en el Pueblito Paisa de Medellín, Antioquia
Pueblito Paisa, Medellín, Antioquia. Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API
Los encantos del paraíso de los árboles de mango en Valledupar, un lugar donde este fruto define su paisaje y cultura

“Yo me siento feliz acá, todo es muy bonito, las casas, la artesanía, la gente”, comentó Rosalba. Por su parte, Paquita afirmó que “a ojos cerrados recomendaría venir”.

Asimismo, Iván, Lidia y su hija Ivana, quienes viajaron desde Guatemala, indicaron que el Pueblito Paisa fue una parada especial en su recorrido por la ciudad, un lugar que los cautivó con su belleza y paisaje colorido.

