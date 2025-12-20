Turismo

El sitio turístico de Medellín que cautiva con su pesebre de flores, una obra digna de admirar en diciembre

Este innovador adorno navideño es un homenaje a la tradición y la cultura silletera de la región.



Redacción Turismo
21 de diciembre de 2025, 2:08 a. m.
Pueblito Paisa de Medellín en Navidad
Pueblito Paisa de Medellín en Navidad Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

Cada diciembre, Colombia se convierte en un escenario donde la creatividad y la tradición se entrelazan, ofreciendo experiencias únicas e inolvidables a sus visitantes en las diferentes regiones. Entre las costumbres más arraigadas está la elaboración y exhibición de pesebres, que evocan la escena del nacimiento de Jesús.

Muchos de estos montajes hacen parte de la decoración navideña de hogares, iglesias y diversos espacios públicos, así como de sitios de interés que, durante esta temporada, suelen recibir un mayor número de turistas atraídos por el ambiente festivo y cultural.

Uno de esos lugares es el popular Pueblito Paisa de Medellín, que este 2025 está cautivando a quienes lo visitan con un pesebre de flores que rinde homenaje a la tradición y la cultura silletera de la región.

Según informó la Alcaldía de Medellín, esta obra de arte digna de admirar en diciembre, fue realizada por los silleteros de Santa Elena, como símbolo de identidad y encuentro para visitantes.

Además, indicó que la iniciativa hace parte de la programación navideña del lugar que busca atraer cerca de 50.000 visitantes de todo el mundo durante la temporada.

Medellín, Colombia
Así es el pesebre floral que adorna en esta Navidad el Pueblito Paisa en Medellín. Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

“Queremos invitarlos para que vengan a nuestros sitios turísticos, entre ellos el Pueblito Paisa, en medio de un ambiente renovado en un espacio que cuenta con 47 años de historia, cultura y tradición”, expresó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López.

Ubicado en el cerro Nutibara, este lugar es uno de los más emblemáticos de la capital antioqueña que, como es costumbre, cada año se prepara para recibir turistas locales, nacionales y extranjeros con una propuesta que combina tradición, cultura y patrimonio.

Por esta razón, el pesebre floral se ha convertido en una parada imperdible en medio del recorrido decembrino que inicia desde el sendero de acceso al Pueblito Paisa, por la calle 30A, encontrando diferentes figuras navideñas como estrellas, copos, renos y pinos.

Al final de este trayecto, los visitantes pueden encontrar el pesebre de flores, cuyas imágenes alcanzan hasta 1,50 metros de altura.

Aparte de contemplar esta obra, en el sitio estará disponible una agenda cultural especial para compartir en familia, la cual incluye presentaciones musicales, actividades artísticas, teatro y danza.

Estas muestras culturales se programan principalmente los fines de semana, con el propósito de incentivar el disfrute en familia y fortalecer la oferta turística.

A esto se suman ferias artesanales, mercados campesinos y otras actividades diseñadas para resaltar las tradiciones antioqueñas durante la época más esperada del año.

