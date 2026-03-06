Turismo

El pueblo del Casanare que con su nombre rinde honor a un curandero que, según la tradición oral, hizo parte de su historia

El avistamiento de aves es una de las actividades que más se promueve en esta encantadora población.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
6 de marzo de 2026, 7:14 a. m.
Panorámica de Recetor, Casanare
Panorámica de Recetor, Casanare Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Recetor / API

Hablar de Casanare es exaltar la belleza de una región privilegiada por su biodiversidad de flora y fauna que, como destino turístico, tiene mucho que ofrecer a sus visitantes entre bellos paisajes y atractivos naturales mágicos.

Por lo general, en sus municipios se ofrecen actividades turísticas que permiten observar la vida silvestre de reptiles, anfibios, aves, chigüiros, pumas, nutrias, osos palmeros e incluso jaguares, lo que la convierte en un lugar ideal para los amantes del ecoturismo y la fotografía.

A solo 2 horas de Pereira: así es el municipio que hace unos años fue nombrado “el pueblo más lindo de Risaralda”

Uno de sus pueblos menos conocidos, pero que sobresale en el mapa turístico por su gran belleza natural, es Recetor, cuyo nombre rinde honor a un curandero que hizo parte de su historia.

Según indica la Alcaldía Municipal en su sitio web, esta versión sobre el origen de su nombre hace parte de la tradición oral transmitida de generación en generación. De acuerdo con el relato, el nombre se deriva de un curandero que vivió en la región y a quien acudían los enfermos en busca de alivio.

Turismo

Así es el pueblo caldense conocido como “Villa del Edén”, un rincón mágico que enamora con sus cascadas y paisajes montañosos

Turismo

El municipio del Valle del Cauca que encanta con sus cultivos de café y lindos paisajes; es patrimonio de Colombia

Turismo

Así es la ‘tierra sin igual’ en Cundinamarca, un destino de clima agradable e imponentes paisajes

Turismo

A dos horas de Bogotá: estos son los encantos del pueblo más caluroso de Cundinamarca, un destino ideal para el descanso

Turismo

El colorido municipio de las cavernas en Antioquia, un destino de gran riqueza natural a dos horas de Medellín

Turismo

El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

Política

Exalcalde de Yopal, Jhon Calzones, golpeó al periodista Martín Mesa: “Respéteme”

Nación

Fiscalía imputa a Nelson Mariño, exgobernador de Casanare, por supuestas irregularidades relacionadas con un contrato de 2012

Turismo

El nombre de este departamento significa ‘río de aguas negras’, un encantador destino para quienes aman la naturaleza

A este hombre lo llamaban “recetor”, pues solía recetar remedios naturales y caseros a sus pacientes. Con el tiempo, al formarse el caserío, se adoptó este nombre en honor a aquel personaje.

Este encantador pueblo se encuentra localizado en la parte noroccidental del departamento de Casanare y cuenta con una extensión aproximada de 182 kilómetros cuadrados. Su territorio limita al norte con el departamento de Boyacá; al oriente con el municipio de Aguazul; al sur con Tauramena y Chámeza; y al occidente nuevamente con el municipio de Chámeza, una ubicación que lo sitúa en un entorno natural privilegiado.

En el municipio de Recetor, la diversidad de su geografía se refleja también en sus distintos pisos térmicos, que ofrecen paisajes y ambientes naturales variados para quienes lo visitan.

El municipio del Valle del Cauca que encanta con sus cultivos de café y lindos paisajes; es patrimonio de Colombia

En las zonas más bajas, entre los 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar, predomina un clima cálido y húmedo, con temperaturas que superan los 26 grados centígrados, según datos registrados en la página de la administración local. A medida que se asciende, entre los 1000 y 2000 metros, se encuentra un clima medio y pluvial, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 24 grados centígrados y abundantes lluvias durante el año; este es el clima que caracteriza gran parte del territorio.

Más arriba, entre los 2000 y 3000 metros, el ambiente se vuelve frío y muy húmedo, con temperaturas entre los 12 y 18 grados centígrados. Finalmente, en las zonas más elevadas, entre los 3000 y 3400 metros, se presenta un clima extremadamente frío y pluvial, con temperaturas cercanas a los 7 grados centígrados, especialmente en la vereda Los Alpes.

Más de Turismo

Manzanares, Caldas

Así es el pueblo caldense conocido como “Villa del Edén”, un rincón mágico que enamora con sus cascadas y paisajes montañosos

Cultivo de café

El municipio del Valle del Cauca que encanta con sus cultivos de café y lindos paisajes; es patrimonio de Colombia

Piscinas, Cáqueza

Así es la ‘tierra sin igual’ en Cundinamarca, un destino de clima agradable e imponentes paisajes

Jerusalén, Cundinamarca

A dos horas de Bogotá: estos son los encantos del pueblo más caluroso de Cundinamarca, un destino ideal para el descanso

Maceo, Antioquia

El colorido municipio de las cavernas en Antioquia, un destino de gran riqueza natural a dos horas de Medellín

P.N.N. Isla Gorgona forma parte de una de las 59 áreas protegidas del sistema de PNN de Colombia. Está conformado por dos islas (Gorgona y Gorgonilla). Está ubicada a 28 km al oeste de la costa del Pacífico Colombiano. Pertenece al municipio de Guapi departamento del Cauca. Fue descubierta por Bartolomé Ruiz​ en 1526. Se le da este  nombre debido a que la gran cantidad de serpientes en la isla que le recordaban a las Gorgonas de la mitología griega, quienes, en lugar de cabellos, llevaban serpientes. 29 de septiembre de 2024. Foto Jorge Orozco / El País.

El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Támesis, Antioquia

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como ‘la tierra del siempre volver’, ideal para el turismo de aventura

Chámeza, Casanare

El municipio colombiano conocido como la “tierra del pavo”, un paraíso rodeado de cascadas, piscinas y paisajes de cuento

Lagunas Las Orozcas

El encantador pueblo de Boyacá conocido como ‘tierra bendecida’: tiene varios pisos térmicos y es perfecto para el ecoturismo

Noticias Destacadas