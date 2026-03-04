La ciudad colombiana que entró en la lista de los 25 destinos más inspiradores para viajar en 2026

Cada año, la prestigiosa revista de viajes National Geographic, publica su esperada lista de “Lo Mejor del Mundo”, una selección que busca inspirar a los viajeros a explorar nuevos destinos que, por diferentes razones, se destacan como lugares imperdibles que vale la pena conocer al menos una vez en la vida.

Para este 2026, el ranking sorprendió a muchos al incluir una ciudad colombiana que actualmente figura como uno destinos más representativos de Colombia. Su vibrante cultura urbana, su creatividad y la profunda transformación que ha experimentado en los últimos años han sido determinantes en su consolidación como un verdadero motor de cambio y ejemplo de renovación.

Entre montañas, muestras de arte únicas y barrios llenos de vida, ese lugar elegido fue Medellín, una ciudad que deja huella en quienes la visitan gracias a su identidad marcada por la resiliencia y la innovación.

Según National Geographic, una de las principales razones para visitar este destino colombiano es su escena artística transformadora.

“Aunque Medellín se enfrentó a los cárteles de la droga, los grupos paramilitares y la violencia en las décadas de 1980 y 1990, desde entonces se ha transformado drásticamente”, destaca el medio, reconociendo que actualmente es uno de los destinos artísticos más vibrantes y diversos de Colombia, que hoy atrae a un número creciente de viajeros provenientes de distintas partes del mundo.

Turistas extranjeros parque lleras en la ciudad de Medellín Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

“Está cobrando impulso, ofreciendo formas auténticas de experimentar el encanto acogedor, la cultura y el arte de la ciudad”, agrega.

En este contexto, menciona algunos sitios de interés para explorar como el barrio de la Comuna 13, que ahora se presenta como un distrito de artes creativas, lleno de espectáculos de danza, murales coloridos, recorridos de arte callejero y un ambiente enérgico que refleja la resiliencia de la comunidad.

Debido a esto, resalta el arte callejero como una importante herramienta de cambio que comenzó a consolidarse en Colombia durante la década de 1980 y, desde entonces, no ha dejado de expandirse, con cientos de murales que hoy llenan de color distintos rincones de Medellín.

Más allá de la emblemática Comuna 13, el Festival de Arte Callejero de Medellín se celebra cada febrero en varios sectores de la ciudad, entre ellos el centro, El Poblado y El Perpetuo Socorro.

El evento, organizado por Panorama Art Studio, busca incentivar a los artistas a crear murales en vivo, presentar y exhibir sus obras en muestras temporales, ofrecer conciertos al aire libre y desarrollar diversas actividades que fortalecen la escena cultural urbana.

Sitios turísticos de Medellín Foto: AFP

Por otro lado, destaca como joya turística el Jardín Botánico de la ciudad, un recinto que exhibe una colección de más de 1400 especies de plantas.

En cuanto a sus festividades más emblemáticas para participar, resalta la Feria de las Flores, que dura 10 días y se celebra en agosto, sorprendiendo siempre con su Desfile de Silleteros, donde cientos de artesanos florales y sus familias cargan a sus espaldas elaborados arreglos florales, algunos de más de 70 kilos, que representan sus historias de vida, su tierra y su cultura.

El Museo de Antioquia es otro sitio recomendado para visitar durante un viaje a la ciudad. Su popularidad se debe a que alberga muestras de arte más tradicional, incluyendo una enorme colección de pinturas y esculturas del reconocido artista Fernando Botero, quien también es protagonista de las más de 20 esculturas que adornan la Plaza Botero.