Barranquilla sigue consolidándose como una ciudad vibrante, auténtica y aún en proceso de transformación, motivo por el que la administración adelanta labores para la recuperación de atractivos turísticos y el impulso de la economía local.

Frente a este panorama, el alcalde Alejandro Char anunció la restauración del Tajamar de Bocas de Ceniza, un emblemático sitio de Barranquilla que en los últimos meses de 2025 generó preocupación por su deterioro.

El lugar está ubicado junto a la playa de Puerto Mocho, otra joya turística que recientemente fue recuperada, siendo un nuevo orgullo de biodiversidad para la ciudad que conecta de forma única el río Magdalena, la ciénaga de Mallorquín y el mar Caribe.

Sobre esta nueva apuesta turística, Char afirmó que Tajamar y Bocas de Ceniza estarán muy pronto a otro nivel. “Recuperamos la ciénaga de Mallorquín y la convertimos en un ecoparque lleno de vida, le dimos la cara al río Magdalena con el gran Malecón, recuperamos las playas de Puerto Mocho para que fueran orgullo de todos, y ahora es el turno del Tajamar hasta Bocas de Ceniza”.

“Un nuevo capítulo para soñar en grande y honrar nuestra historia. Este lugar atraerá miradas, moverá el turismo y hará que más personas se enamoren de nuestro territorio”, agregó el mandatario de los barranquilleros.

Este nuevo sitio turístico sería un espacio totalmente renovado y accesible para cualquier persona que desee visitarlo. “Vamos a recuperar el Tajamar hasta Bocas de Ceniza y será tan carreteable como la estación que va desde Las Flores hasta Puerto Mocho, para que el trencito llegue, para que la moto eléctrica, para que la gente trotando, en bicicleta, patinando llegue y disfrute de esta hermosa vista, que es nuestro río grande de la Magdalena y hasta Bocas de Ceniza”, anunció Char.

De esta manera, el objetivo es mantener a Barranquilla como un gran destino nacional e internacional que capta la atención de los viajeros a lo largo del año.

Así avanza el proyecto

De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, hasta la fecha se han intervenido 1.5 kilómetros del Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza, con obras que buscan el mejoramiento y conformación de la vía.

Los trabajos actuales se concentran en la adecuación y nivelación de la superficie para garantizar mejor movilidad, mayor seguridad y facilitar el paso de pescadores, visitantes y familias que no solo viven, sino que también trabajan en el sector, explicó el alcalde Alejandro Char.

En este contexto, el mandatario subrayó que esta nueva apuesta turística no solo busca impulsar el turismo, sino también generar empleo y devolverle a Barranquilla una joya turística y ambiental.