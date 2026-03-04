Cinco sitios para visitar en Cartagena, ideales para conectar con la historia y la cultura del Caribe

Más allá de su centro histórico, Cartagena de Indias es un destino que cautiva por su mezcla única de historia colonial, playas caribeñas y vibrante cultura. Viajar a esta ciudad significa vivir experiencias inmersivas que combinan aventura, gastronomía y calidez local.

Además de tener la oportunidad de conocer sitios emblemáticos como la Torre del Reloj y el Castillo de San Felipe de Barajas, La Heroica también cuenta con otro tipo de espacios ideales para conocer en un viaje cultural.

Entre ellos, según el sitio especializado en viajes Aviatur, se destaca su variada oferta de museos, brindando opciones como:

1. Museo histórico de Cartagena

Ubicado en el centro histórico, este espacio es considerado como el ejemplo más sobresaliente de la arquitectura civil en Cartagena de Indias en el siglo XVIII.

En este lugar, los visitantes encuentran diferentes espacios donde es posible conocer la riqueza arquitectónica colonial, la historia y presencia del Tribunal de la Inquisición en la memoria de la ciudad.

También se puede realizar un recorrido por las diversas etapas de la historia de Cartagena, el Caribe colombiano y la construcción de la sociedad colombiana.

2. Museo Naval del Caribe

Este museo ofrece un recorrido fascinante por la historia marítima y militar de la región. Sus salas albergan detallados modelos navales, antiguos mapas y atractivas exposiciones interactivas que permiten comprender la importancia estratégica del mar a lo largo del tiempo.

Lo mejor de todo es que es un espacio ideal para todos los viajeros que desean navegar por el pasado y descubrir las historias que forjaron el Caribe.

3. Museo de Arte Moderno de Cartagena

Localizado también en el Centro histórico, en la plaza San Pedro Claver, con el baluarte San Ignacio a un costado, este espacio alberga obras de artistas nacionales e internacionales con énfasis en la plástica latinoamericana.

Su visita se recomienda para quienes buscan una visión actual del arte en el Caribe.

4. Museo del oro Zenú

Situado EN el centro de la Ciudad amurallada de Cartagena de Indias, sobre el Parque de Bolívar, se encuentra la exposición del Museo del Oro Zenú del Banco de la República, un espacio que resguarda objetos extraordinarios que ofrecen una mirada profunda al legado de los pueblos zenúes.

5. Casa Museo Rafael Núñez

Esta casa sirvió de residencia del expresidente Rafael Núñez. Se encuentra ubicada en el barrio El Cabrero y explorarla significa vivir un acercamiento a la historia política del país a través de una experiencia inmersiva llamativa.