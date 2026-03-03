Turismo

El municipio del Valle que se convirtió en un museo a cielo abierto entre fachadas pintorescas y poemas plasmados en sus paredes

Este pueblo es un destino ideal para la práctica de deportes aéreos.

Redacción Turismo
3 de marzo de 2026, 12:49 p. m.
Cerro de las tres cruces.
Cerro de las tres cruces. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Roldanillo / API

El Valle del Cauca es conocido por muchos viajeros como una tierra colorida y llena de vida, donde la música, el baile y el arte hacen parte de su esencia.

Explorar este departamento colombiano significa descubrir lugares llenos de encanto, como el municipio que se convirtió en un museo a cielo abierto entre fachadas pintorescas y poemas plasmados en sus paredes.

Este encantador pueblo es Roldanillo, también conocido como “la tierra del alma” por el poeta Carlos Villafañe, un destino ideal para la práctica de deportes aéreos gracias a sus excelentes condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el portal de turismo VisitValle.Travel, esta población es catalogada como el primer pueblo mágico del Valle del Cauca y brilla al norte del departamento por sus fachadas llenas de color, letreros que resplandecen bajo el sol y versos que adornan sus muros, elementos que lo han transformado en un museo a cielo abierto.

Debido a estas características, es reconocido como un pueblo entregado al arte y la cultura, pilares que ha sabido aprovechar para dinamizar el turismo, no solo en su territorio, sino en toda la zona norte del Valle del Cauca.

Roldanillo., Valle del Cauca
Volar por hermosos paisajes en parapente en Roldanillo, Valle del Cauca. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Roldanillo, Valle del Cauca

Su clima es perfecto para practicar el parapente; de hecho, hay quienes lo conocen bajo la denominación de “capital mundial del parapente”, consolidándose como un rincón único del Valle para crear recuerdos inolvidables desde el aire.

Fundado en el siglo XVI, Roldanillo es un destino que invita a viajar en el tiempo a través de su arquitectura colonial y su encanto tradicional. Sus calles guardan joyas patrimoniales como La Ermita, donde se venera al patrono del municipio; la Parroquia, fundada en 1576; la capilla de Santa Rita y el santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, son escenarios que conservan la esencia histórica de la región.

Además, más allá de sus casonas antiguas y su herencia colonial, este municipio del Valle cautiva por su vibrante apuesta cultural. El gran protagonista es el Museo Rayo, un espacio emblemático dedicado al maestro Omar Rayo, hijo ilustre de esta tierra.

El diseño del museo, de acuerdo con datos registrados en la página de la Alcaldía municipal, fue creado y donado por el arquitecto mexicano Leopoldo Gout, quien visitó el municipio para integrar su propuesta arquitectónica con el entorno urbano, logrando una construcción que dialoga con el paisaje y la identidad local.

Roldanillo, Valle del Cauca
Museo Rayo. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Roldanillo, Valle del Cauca / API
Este recinto resguarda más de 2.000 obras entre óleos, esculturas, caricaturas, serigrafías y grabados, además de una valiosa colección de destacados artistas latinoamericanos.

Por esta razón, se dice que es el corazón cultural del municipio: allí se celebran exposiciones, encuentros de poesía, convenciones y presentaciones artísticas que mantienen viva la energía creativa de Roldanillo.

Noticias Destacadas