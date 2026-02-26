Turismo

Bogotá y Valle del Cauca firman alianza para fortalecer a Colombia como un multidestino internacional

El memorando fue firmado durante la Vitrina Turística de Anato.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 11:43 a. m.
Ángela Garzón Caicedo, directora general del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, y Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Turismo del Valle del Cauca.
Ángela Garzón Caicedo, directora general del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, y Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Turismo del Valle del Cauca. Foto: Bogotá Turismo

Durante la Vitrina Turística de Anato 2026, el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) y la Secretaría de Turismo del Departamento del Valle del Cauca firmaron un memorando de entendimiento que busca el fortalecimiento de este sector en Colombia.

La firma estuvo liderada por Ángela Garzón Caicedo, directora general del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, y Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Turismo del Valle del Cauca, quienes destacaron el documento como una hoja de ruta para potenciar la competitividad, la promoción conjunta y el desarrollo de productos turísticos complementarios entre ambos territorios.

“Esta alianza entre Bogotá y el Valle del Cauca nos permite vender a Colombia como un multidestino competitivo para el viajero internacional. Queremos que quienes lleguen a la capital hagan conexión y continúen su recorrido hacia otras regiones, integrando turismo cultural, religioso, de naturaleza y de eventos. Trabajar de la mano con las regiones, los gremios y el sector privado es clave para crecer en turismo, atraer más visitantes y posicionar al país como primera opción para grandes viajes y encuentros internacionales”, afirmó Ángela Garzón, directora de Turismo de Bogotá.

Cooperación regional

El memorando tiene como objeto promover, desarrollar y fortalecer la cooperación mutua para “intercambiar experiencias y conocimientos en materia de programas, planes, modelos y proyectos turísticos, así como establecer un marco de trabajo que impulse la competitividad y el posicionamiento internacional de Bogotá y el Valle del Cauca como destinos sostenibles, atractivos y complementarios”.

Turismo en Bogotá
Bogotá es el principal destino turístico del país. Foto: Getty Images

El acuerdo contempla tres grandes áreas de cooperación:

1. Promoción conjunta y multidestino: Participación coordinada en ferias, ruedas de negocios y eventos nacionales e internacionales, con el objetivo de atraer visitantes, generar oportunidades comerciales y consolidar alianzas estratégicas con operadores turísticos, agencias de viajes y aerolíneas.

2. Intercambio de conocimiento y buenas prácticas: Desarrollo de visitas técnicas, misiones académicas, talleres y espacios de formación para compartir experiencias en gestión de destinos, sostenibilidad, innovación, marketing digital y consolidación de destinos turísticos inteligentes.

3. Innovación en productos turísticos multidestino: Diseño y promoción de rutas culturales, gastronómicas, de naturaleza, deportivas y de bienestar que integren experiencias entre Bogotá y el Valle del Cauca, proyectando una oferta diferenciada en mercados nacionales e internacionales.

Llega Relatos del Camino, un viaje emocionante para descubrir una Colombia distinta

“Bogotá es el principal destino turístico del país y nuestro segundo mayor emisor de visitantes, por eso esta alianza es estratégica y coherente. Nos permitirá fortalecer rutas conjuntas en turismo religioso, naturaleza, generando mayor permanencia y valor para ambos territorios. Este es el primer paso para consolidar una visión de región-país, integrando conectividad, aerolíneas y experiencias que impulsen la llegada de más turistas a Bogotá, al Valle del Cauca y a Colombia”, señaló Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle del Cauca.

