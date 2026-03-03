Turismo

El pueblo de Boyacá que enamora por sus múltiples atractivos naturales, un destino ideal para el ecoturismo

Está ubicado a 23 kilómetros de Tunja.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 1:35 p. m.
La piedra respondona es uno de los atractivos en Viracachá.
La piedra respondona es uno de los atractivos en Viracachá.

El departamento de Boyacá es uno de los destinos más completos y auténticos de Colombia. Es ideal para viajeros que buscan lugares con historia, riqueza natural, arquitectura colonial y pueblos con encanto.

Uno de sus municipios es Viracachá, ubicado a 23 kilómetros de Tunja. Según el Sistema de Información Turística de Boyacá, el territorio que actualmente ocupa el municipio estaba gobernado en la época prehispánica por el cacique Viracocha. “En 1556 llegaron los padres dominicos a evangelizar los nativos de la región, fundando la población de Viracachá, donde actualmente es la vereda de Pueblo Viejo”, señaló la publicación.

Viracachá deriva de Viracocha, que en lenguaje inca significa “aire del lago”.

“En los páramos del municipio, como lo son las veredas de Caros, Chen, Icarína, la comunidad se enfoca en producción de ganado y cultivos de papa; en las veredas de centro, Pueblo Viejo y Galindos, al ser un clima frío-templado, tienen de igual forma una producción de papa, tomate de árbol, zanahoria y animales menores”, dice Situr.

Y agrega: “En las veredas de Naranjos, Pirguatá, al ser un clima templado-cálido, tienen producciones como en los sectores centrales: animales pequeños, leguminosas y frutales como lo son tomates de árbol, fresas, lechugas, cilantro, etc.”.

Fuente de Toscano
La Fuente de Toscano es uno de los lugares para conocer en Viracachá. Foto: Página Alcaldía Municipal de Viracachá

Sitios de interés

Entre los lugares de interés se encuentran la fuente Toscana, un nacimiento de aguas cristalinas; los baños de Ruma, una cascada natural de 10 metros de altura formada por las aguas de la quebrada del mismo nombre que se encuentran rodeadas por vegetación nativa.

Otro sitio destacado es el Chorro de la Vieja, un afluente formado por las quebradas Honda y Chuscal. De igual manera, se destaca la Cueva de los Murciélagos, la cual está hecha de grava y piedra; su puerta principal está tallada en roca y tiene cerca de dos metros de altura.

Escapadas de fin de semana a Boyacá: elija el pueblo perfecto según su tipo de viaje

Finalmente, está la columna de los Indios, que son dos piedras naturales cilíndricas, rodeadas de vegetación y pasto nativo.

Festividades

En cuanto a las festividades, entre las principales se encuentran las fiestas del Divino Niño, que se conmemoran en el mes de enero.

Adicionalmente, en febrero se festejan las fiestas patronales, mientras que para los meses de marzo y abril se hacen las peregrinaciones correspondientes a la Semana Santa.

En los meses de octubre y noviembre se celebra el Festival de Gastronomía y en diciembre se culminan las festividades con el Día del Campesino y las fiestas decembrinas.

