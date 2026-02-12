El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Boyacá es un destino imperdible en Colombia. En sus tierras exhibe lindos paisajes enmarcados en páramos, montañas, ríos y quebradas que lo hacen único e ideal para quienes disfrutan del turismo de naturaleza.

Además, se caracteriza por tener un valioso patrimonio colonial en lugares como Villa de Leyva, Tunja y Monguí. Sus calles empedradas, plazas amplias e iglesias centenarias permiten viajar en el tiempo mientras se disfruta de un ambiente tranquilo y auténtico.

Cuatro lagunas para conocer en un viaje por Boyacá, destinos imperdibles para los amantes de la aventura

Este departamento alberga 123 municipios y uno de ellos es Tutazá, ubicado en la provincia de Tundama, a dos horas de Tunja, capital del departamento. Es un destino con un gran potencial para vivir experiencias turísticas culturales, deportivas, artesanales y rurales, según información de la Gobernación de Boyacá.

Se le conoce como “El rincón de los tiestos”, debido a que sus habitantes tienen una herencia ancestral de transformar el barro en arte.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que el contraste que produce el ocre de las vasijas elaboradas por los artesanos con el verde de las montañas, son una mezcla perfecta de la que pueden deleitarse los viajeros que llegan a este bello y tranquilo poblado.

Su economía se mueve alrededor de la agricultura y la ganadería. El clima frío y las condiciones físicas del terreno ayudan al cultivo de productos como la papa, maíz, frijol, cebada, trigo, haba y arveja.

Estos son los encantos del pueblo de Boyacá que tiene nombre de ave y es destacado por su riqueza natural y tradiciones culturales

Es un destino en el que es posible apreciar varios sitios de interés. De acuerdo con Situr, este territorio cuenta con páramos y numerosas lagunas, entre ellas Barrosas, Pozo Negro, Seca, El Carrizo, El Salitre y otras que, junto con los ríos Suárez y Tute, conforman un importante ecosistema que surte de agua y biodiversidad a gran parte de la región.

Cascada La Nutria en Tutazá, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turístico de Boyacá (Situr)/API.

La tierras de este municipio son ideales para los amantes de las actividades al aire libre, el senderismo, el avistamiento de espacies y todo lo relacionado con turismo ecológico.

En el casco urbano, el turista puede recorrer las calles y jardines apostados alrededor del parque principal, donde se encuentra la iglesia de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario y el monumento que rememora una petición que Bolívar le hizo a la “virgen morena”, como también se le conoce localmente.

En el centro del pueblo también se encuentra la Casa de la Cultura, una casa colonial que destaca por su imponente arquitectura.

Su oferta gastronómica es variada y los viajeros pueden deleitarse con preparaciones tales como el cocido de habas y mazamorra chiquita, además de la reconocida chica de maíz, indica información de la Secretaría de Educación de Boyacá.