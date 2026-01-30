El paradisíaco lugar de arena blanca y aguas cristalinas para visitar a dos horas de Cartagena; es imperdible

Cartagena se ha consolidado como uno de los destinos predilectos de los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que encuentran en esta ciudad una combinación de historia, cultura y sabor caribeño.

Esta capital ofrece un ambiente especial con playas cercanas, islas paradisíacas, una gastronomía reconocida y una vida cultural vibrante. Es un destino ideal tanto para descansar como para explorar, disfrutar del mar, la música, la gente y el ambiente que la convierten en uno de los destinos más encantadores del país y la región.

Tres islas colombianas para disfrutar de arrecifes de coral, una experiencia única de conexión con la naturaleza

Si bien en la ciudad hay muchos planes para hacer, también en sus áreas aledañas hay paraísos escondidos que vale la pena conocer y disfrutar en medio de naturaleza, diversidad y ambientes tranquilos.

Una de esas joyas ocultas es Isla Múcura, ubicada en el corazón del archipiélago de San Bernardo. Este pequeño pero imperdible paraíso se encuentra a unas dos horas en bote desde la ciudad de Cartagena, lo que lo convierte en un destino ideal para disfrutar alejado del bullicio de la ciudad.

Isla Múcura es un lugar para deleitarse en un plan de vacaciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Diversidad cultural y natural

Aquí, la belleza natural se combina con la rica cultura local para ofrecer a los visitantes una experiencia única, de acuerdo con información del sitio web Colombia Tours Travel.

Se dice que sus playas son ideales para disfrutar del sol, nadar en aguas cristalinas o simplemente contemplar la belleza del entorno. Algunas de las más populares son Playa Blanca, Playa Lisa y Playa Tranquila. Una de sus características es que en el lugar predomina la arena blanca y suave que destaca en medio de la vegetación tropical que bordea la orilla.

La isla más cercana a Cartagena donde es posible navegar en kayak y explorar el bosque seco tropical

Las playas de Múcura son muy famosas en Islas del Rosario y uno de los aspectos que llaman la atención es que allí se presenta poco oleaje.

En esta isla, los viajeros también tienen la posibilidad de bucear o hacer snorkel en una de las barreras de coral más extensas del Caribe colombiano, pasear en kayak entre los manglares, avistar cientos de aves y conocer el plancton bioluminiscente, según información del portal Travelgrafía.

Visitar Tintipán, en el Archipiélago de San Bernardo, es uno de los planes que se puede hacer si se está en Isla Múcura. Foto: Getty Images

Isla Múcura se encuentra situada muy cerca de otras a las que se puede ir en lancha. Por ejemplo, uno de los planes es visitar Santa Cruz del Islote, que es considerada la isla con mayor densidad poblacional del mundo.

De igual forma, a unos 15 minutos en lancha desde Múcura, se encuentra la Isla Tintipán, con playas que exhiben un lindo entorno natural y poco intervenido, con aguas cristalinas y una gran biodiversidad marina, lo que la convierte en un lugar ideal para el buceo y la exploración de arrecifes de coral.

¿Cómo llegar a Isla Múcura?

Para llegar a este mágico lugar desde Cartagena hay varias opciones. La primera y más directa es tomar una lancha desde uno de los muelles de la Heroica. Las otras dos alternativas implican un viaje terrestre hasta San Onofre o Santiago de Tolú, para luego continuar por vía marítima. Según Colombia Tours Travel, estas últimas opciones suelen ser más económicas y acortan la parte del viaje en barco.