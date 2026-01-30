Turismo

El paradisíaco lugar de arena blanca y aguas cristalinas para visitar a dos horas de Cartagena; es imperdible

Esta joya escondida brinda un ambiente tranquilo.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
30 de enero de 2026, 4:59 p. m.
Cerca de Cartagena hay opciones para vivir experiencias únicas.
Cerca de Cartagena hay opciones para vivir experiencias únicas. Foto: Getty Images

Cartagena se ha consolidado como uno de los destinos predilectos de los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que encuentran en esta ciudad una combinación de historia, cultura y sabor caribeño.

Esta capital ofrece un ambiente especial con playas cercanas, islas paradisíacas, una gastronomía reconocida y una vida cultural vibrante. Es un destino ideal tanto para descansar como para explorar, disfrutar del mar, la música, la gente y el ambiente que la convierten en uno de los destinos más encantadores del país y la región.

Tres islas colombianas para disfrutar de arrecifes de coral, una experiencia única de conexión con la naturaleza

Si bien en la ciudad hay muchos planes para hacer, también en sus áreas aledañas hay paraísos escondidos que vale la pena conocer y disfrutar en medio de naturaleza, diversidad y ambientes tranquilos.

Una de esas joyas ocultas es Isla Múcura, ubicada en el corazón del archipiélago de San Bernardo. Este pequeño pero imperdible paraíso se encuentra a unas dos horas en bote desde la ciudad de Cartagena, lo que lo convierte en un destino ideal para disfrutar alejado del bullicio de la ciudad.

Turismo

El pueblo tolimense rodeado de cascadas y charcos, un encantador destino para hacer senderismo y otros planes de naturaleza

Turismo

El municipio santandereano con nombre europeo; un destino perfecto para conectar con la naturaleza

Turismo

Estos son los destinos nacionales e internacionales más buscados para viajar en 2026

Turismo

Estos son los encantos del municipio de Antioquia con nombre de origen bíblico, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

Así es el pueblo colombiano donde se le rinde homenaje al chontaduro, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca donde se encuentra la ‘laguna encantada’, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

Tres pueblos coloniales que debería visitar al menos una vez en la vida; son referente turístico en Colombia

Turismo

Aparte de la bandeja paisa, estos son tres platos típicos que sí o sí debe probar si está de viaje en Medellín

Turismo

Los encantos de la ‘capital mundial de la guayaba’, un destino con cerca de 500 años de historia y gran riqueza natural

Turismo

El destino tolimense de gran riqueza hídrica, ideal para disfrutar de sus piscinas naturales, acampar y hacer senderismo

Sea, Múcura Island
Isla Múcura es un lugar para deleitarse en un plan de vacaciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Diversidad cultural y natural

Aquí, la belleza natural se combina con la rica cultura local para ofrecer a los visitantes una experiencia única, de acuerdo con información del sitio web Colombia Tours Travel.

Se dice que sus playas son ideales para disfrutar del sol, nadar en aguas cristalinas o simplemente contemplar la belleza del entorno. Algunas de las más populares son Playa Blanca, Playa Lisa y Playa Tranquila. Una de sus características es que en el lugar predomina la arena blanca y suave que destaca en medio de la vegetación tropical que bordea la orilla.

La isla más cercana a Cartagena donde es posible navegar en kayak y explorar el bosque seco tropical

Las playas de Múcura son muy famosas en Islas del Rosario y uno de los aspectos que llaman la atención es que allí se presenta poco oleaje.

En esta isla, los viajeros también tienen la posibilidad de bucear o hacer snorkel en una de las barreras de coral más extensas del Caribe colombiano, pasear en kayak entre los manglares, avistar cientos de aves y conocer el plancton bioluminiscente, según información del portal Travelgrafía.

Isla de Tintipán en el Archipiélago de San Bernardo.
Visitar Tintipán, en el Archipiélago de San Bernardo, es uno de los planes que se puede hacer si se está en Isla Múcura. Foto: Getty Images

Isla Múcura se encuentra situada muy cerca de otras a las que se puede ir en lancha. Por ejemplo, uno de los planes es visitar Santa Cruz del Islote, que es considerada la isla con mayor densidad poblacional del mundo.

De igual forma, a unos 15 minutos en lancha desde Múcura, se encuentra la Isla Tintipán, con playas que exhiben un lindo entorno natural y poco intervenido, con aguas cristalinas y una gran biodiversidad marina, lo que la convierte en un lugar ideal para el buceo y la exploración de arrecifes de coral.

¿Cómo llegar a Isla Múcura?

Para llegar a este mágico lugar desde Cartagena hay varias opciones. La primera y más directa es tomar una lancha desde uno de los muelles de la Heroica. Las otras dos alternativas implican un viaje terrestre hasta San Onofre o Santiago de Tolú, para luego continuar por vía marítima. Según Colombia Tours Travel, estas últimas opciones suelen ser más económicas y acortan la parte del viaje en barco.

Más de Turismo

Vetas, Santander

A tres horas de Bucaramanga: los encantos del pueblo de Santander que ostenta la mayor altitud de Colombia

CHAPARRAL TOLIMA

El pueblo tolimense rodeado de cascadas y charcos, un encantador destino para hacer senderismo y otros planes de naturaleza

La reunión será en el Estadio Municipal de Málaga.

El municipio santandereano con nombre europeo; un destino perfecto para conectar con la naturaleza

Turista en Guatapé, Colombia.

Estos son los destinos nacionales e internacionales más buscados para viajar en 2026

Tarso, Antioquia

Estos son los encantos del municipio de Antioquia con nombre de origen bíblico, un destino ideal para el ecoturismo

Playa de arena blanca

El paradisíaco lugar de arena blanca y aguas cristalinas para visitar a dos horas de Cartagena; es imperdible

Chontaduro

Así es el pueblo colombiano donde se le rinde homenaje al chontaduro, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Subachoque, Cundinamarca

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca donde se encuentra la ‘laguna encantada’, un destino ideal para el ecoturismo

Monguí

Tres pueblos coloniales que debería visitar al menos una vez en la vida; son referente turístico en Colombia

Cañasgordas - Antioquia

Así es el bosque de niebla, en Antioquia, que atrae a los viajeros por su legado ancestral

Noticias Destacadas