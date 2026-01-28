Turismo

La isla más cercana a Cartagena donde es posible navegar en kayak y explorar el bosque seco tropical

Esta joya natural es considerada uno de los principales sitios turísticos del Caribe colombiano.

Redacción Turismo
28 de enero de 2026, 6:24 p. m.
Atractivos turísticos cerca a Cartagena.
Atractivos turísticos cerca a Cartagena. Foto: Crédito: TripAdvisor / API

Entre los destinos más encantadores para explorar en la región del Caribe colombiano sobresale una isla que se ha consolidado como uno de los atractivos imperdibles de esta zona del país, la cual hace parte de las populares Islas del Rosario, un archipiélago que a su vez pertenece al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

Lo que hace a esta joya natural un lugar imperdible es su cercanía a Cartagena de Indias, pues se trata de Isla Grande, un lugar que cautiva a los turistas con su fascinante paisaje y atmósfera tranquila, ideal para descansar y desconectarse de las rutinas.

Según explica el portal de turismo Travelgrafía, esta isla se presenta como un escenario inigualable para los viajeros, gracias a la experiencia que brinda de recorrer senderos del bosque seco tropical, navegar en kayak por canales de manglar en busca del plancton bioluminiscente, saborear la gastronomía local en el encantador pueblo de Orika y relajarse en sus tranquilas playas.

¿Cómo llegar a Isla Grande desde Cartagena de Indias?

El recorrido desde Cartagena hasta Isla Grande tiene una duración aproximada de una hora y media y se realiza en lancha rápida desde el Muelle de La Bodeguita. Aunque es posible hacer una visita de un solo día, la recomendación es quedarse al menos una noche, para disfrutar con mayor calma del destino y vivir la experiencia completa, que incluye su oferta de alojamiento.

Para ello, existen varias opciones, como El Hamaquero Hostal EcoNativo, Hotel Isla del Sol y Hotel Islabela.

Una vez en Isla Grande, los visitantes quedan cautivados de inmediato por la conexión auténtica y profunda con la naturaleza que se experimenta al recorrer cada uno de sus rincones. Senderos rodeados de vegetación, sonidos propios del entorno y paisajes que invitan a detenerse, observar el entorno y relajarse.

Además de navegar en kayak y explorar el bosque seco tropical, es posible disfrutar de la playa y el mar que ofrece este lugar, famoso por sus aguas cristalinas.

Durante la visita, los viajeros también pueden disfrutar de diversas actividades que complementan la experiencia, entre ellas emocionantes aventuras acuáticas como el snorkel y el buceo, ideales para apreciar de cerca la riqueza y biodiversidad marina que habita en los arrecifes de coral.

Varios viajeros que han decidido descubrir Isla Grande, en el archipiélago de las Islas del Rosario, coinciden en sus reseñas en plataformas como TripAdvisor en que uno de los mayores encantos de este mágico rincón del Caribe colombiano es la calidez de su gente, sumada al ambiente sereno y relajado que se respira en sus playas.

