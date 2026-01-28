Turismo

El pueblo santandereano lleno de historia, encanto y paisajes naturales que invitan a disfrutarlo, ideal para días de descanso

Este lugar está rodeado de montañas y otros encantos naturales.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
28 de enero de 2026, 4:33 p. m.
Este municipio santandereano está lleno de encantos naturales.
Este municipio santandereano está lleno de encantos naturales. Foto: Alcaldía Municipal San Joaquín/API.

Con un total de 87 municipios, el departamento de Santander, es un destino que destaca por su belleza natural, su historia y la posibilidad de vivir experiencias de aventura.

Sus paisajes imponentes, sus ríos y sus montañas, lo convierten en un territorio ideal para quienes buscan experiencias al aire libre. Además, pueblos coloniales como Barichara, considerado uno de los más lindos de Colombia, ofrecen una mezcla de arquitectura, cultura y tradiciones que enamoran a los viajeros.

Así es la ‘tierra dulce de Santander’, un destino de cascadas y ríos cristalinos, ideal para el ecoturismo

Este departamento también se ha consolidado como un referente para la práctica de actividades como parapente, rafting, espeleología y senderismo. A esto se suma su variada gastronomía, su clima agradable y la hospitalidad de su gente, que lo convierten en un lugar perfecto para quienes disfrutan de diversidad de planes.

Dentro de las múltiples opciones para descansar y apreciar bellos paisajes está San Joaquín, un pequeño, pero acogedor destino, ubicado en la provincia de Guanentá. Es un lugar que se caracteriza por su clima que varía entre templado y frío, sus paisajes montañosos y su gente amable.

Turismo

Así es el municipio risaraldense que enamora con sus ríos y mágicos escenarios naturales; está a pocos kilómetros de Pereira

Turismo

El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

Turismo

Los encantos del pueblo cundinamarqués cuyo nombre significa “detrás de nuestras labranzas”

Turismo

A tres horas de Medellín: el pueblo del suroeste antioqueño reconocido por su riqueza cultural y diversos atractivos

Turismo

Así es la ‘capital mundial de la guanábana’, un destino con más de 400 años de historia para visitar en Boyacá

Turismo

Ruta del termalismo en Cundinamarca: un viaje de bienestar a pocos kilómetros de Bogotá

Turismo

Carnaval del Fuego de Tumaco 2026: fechas, horarios, eventos y todo lo que debe saber sobre esta celebración

Tecnología

Así sería el primer hotel en la Luna y esto es lo que le costaría reservar una habitación: desde ya aceptan solicitudes

Turismo

Cuatro delicias gastronómicas que debe probar si está de viaje por el Eje Cafetero; una explosión de sabores

Turismo

Los encantos de los municipios más grande y más pequeño del Valle del Cauca; destinos que destacan por su belleza natural

San Joaquín, Santander
San Joaquín, Santander, es un destino con diversidad de encantos naturales. Foto: Alcaldía Municipal de San Joaquín/API.

Es un pueblo que conserva sus tradiciones campesinas, celebraciones religiosas y festividades locales que reflejan la identidad santandereana. Su entorno natural ofrece quebradas, caminos rurales y vistas ideales para el turismo de naturaleza.

Su economía está basada principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de productos como el café, fique, caña panelera, maíz y fríjol, además de la ganadería a pequeña escala. La panela artesanal es uno de los productos más representativos del municipio.

Así es el pueblo apodado ‘rincón amable de Santander’, un destino de bellos paisajes y rodeado de valles y montañas

Lugares de interés

En San Joaquín los viajeros se encuentran con atractivos naturales como cascadas, miradores naturales y cascadas que lo convierten en un destino llamativo, para quienes disfrutan de planes al aire libre y tranquilos.

Una de las cascadas representativas es Picapiedra, un balneario natural que está ubicado cerca del casco urbano y también las 7 cascadas, otro punto especial para vivir momentos de relajación.

Cañón de Chicamocha
Desde el corregimiento de Ricaurte de San Joaquín, se puede apreciar el Cañón del Chicamocha. Foto: Alcaldía Municipal de San Joaquín/API.

A estas caídas de agua se suman otros lugares de interés como cerros y sitios a los que es posible llegar haciendo senderismo. Información de la Alcaldía Municipal indica que uno de los puntos de interés es el corregimiento de Ricaurte, desde donde es posible observar el Cañón del Chicamocha.

En el centro del pueblo se puede visitar el templo parroquial, una construcción de más de 200 años, así como casonas y edificaciones antiguas que conservan las características de las edificaciones de hace cientos de años.

Una de las particularidades en este destino santandereano son las ventanas de San Joaquín, las cuales están ubicadas en diferentes casas del pueblo y brindan información sobre historias y leyendas de este lugar.

Más de Turismo

Pueblo Rico, Risaralda

Así es el municipio risaraldense que enamora con sus ríos y mágicos escenarios naturales; está a pocos kilómetros de Pereira

San Joaquín, Santander

El pueblo santandereano lleno de historia, encanto y paisajes naturales que invitan a disfrutarlo, ideal para días de descanso

San Carlos, Antioquia

El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

Gachetá - Cundinamarca

Los encantos del pueblo cundinamarqués cuyo nombre significa “detrás de nuestras labranzas”

Valparaíso, Antioquia - Colombia. Octubre 27 de 2024. Municipio de 127 kilómetros cuadrados.

A tres horas de Medellín: el pueblo del suroeste antioqueño reconocido por su riqueza cultural y diversos atractivos

Tununguá

Así es la ‘capital mundial de la guanábana’, un destino con más de 400 años de historia para visitar en Boyacá

Termales San Vicente

Ruta del termalismo en Cundinamarca: un viaje de bienestar a pocos kilómetros de Bogotá

Próximamente se estarán conociendo los nombres de los artistas invitados

Carnaval del Fuego de Tumaco 2026: fechas, horarios, eventos y todo lo que debe saber sobre esta celebración

Bandeja paisa

Cuatro delicias gastronómicas que debe probar si está de viaje por el Eje Cafetero; una explosión de sabores

Panorámica Buenaventura Valle del Cauca Mayo 20 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Los encantos de los municipios más grande y más pequeño del Valle del Cauca; destinos que destacan por su belleza natural

Noticias Destacadas