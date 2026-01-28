Con un total de 87 municipios, el departamento de Santander, es un destino que destaca por su belleza natural, su historia y la posibilidad de vivir experiencias de aventura.

Sus paisajes imponentes, sus ríos y sus montañas, lo convierten en un territorio ideal para quienes buscan experiencias al aire libre. Además, pueblos coloniales como Barichara, considerado uno de los más lindos de Colombia, ofrecen una mezcla de arquitectura, cultura y tradiciones que enamoran a los viajeros.

Así es la ‘tierra dulce de Santander’, un destino de cascadas y ríos cristalinos, ideal para el ecoturismo

Este departamento también se ha consolidado como un referente para la práctica de actividades como parapente, rafting, espeleología y senderismo. A esto se suma su variada gastronomía, su clima agradable y la hospitalidad de su gente, que lo convierten en un lugar perfecto para quienes disfrutan de diversidad de planes.

Dentro de las múltiples opciones para descansar y apreciar bellos paisajes está San Joaquín, un pequeño, pero acogedor destino, ubicado en la provincia de Guanentá. Es un lugar que se caracteriza por su clima que varía entre templado y frío, sus paisajes montañosos y su gente amable.

San Joaquín, Santander, es un destino con diversidad de encantos naturales. Foto: Alcaldía Municipal de San Joaquín/API.

Es un pueblo que conserva sus tradiciones campesinas, celebraciones religiosas y festividades locales que reflejan la identidad santandereana. Su entorno natural ofrece quebradas, caminos rurales y vistas ideales para el turismo de naturaleza.

Su economía está basada principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de productos como el café, fique, caña panelera, maíz y fríjol, además de la ganadería a pequeña escala. La panela artesanal es uno de los productos más representativos del municipio.

Así es el pueblo apodado ‘rincón amable de Santander’, un destino de bellos paisajes y rodeado de valles y montañas

Lugares de interés

En San Joaquín los viajeros se encuentran con atractivos naturales como cascadas, miradores naturales y cascadas que lo convierten en un destino llamativo, para quienes disfrutan de planes al aire libre y tranquilos.

Una de las cascadas representativas es Picapiedra, un balneario natural que está ubicado cerca del casco urbano y también las 7 cascadas, otro punto especial para vivir momentos de relajación.

Desde el corregimiento de Ricaurte de San Joaquín, se puede apreciar el Cañón del Chicamocha. Foto: Alcaldía Municipal de San Joaquín/API.

A estas caídas de agua se suman otros lugares de interés como cerros y sitios a los que es posible llegar haciendo senderismo. Información de la Alcaldía Municipal indica que uno de los puntos de interés es el corregimiento de Ricaurte, desde donde es posible observar el Cañón del Chicamocha.

En el centro del pueblo se puede visitar el templo parroquial, una construcción de más de 200 años, así como casonas y edificaciones antiguas que conservan las características de las edificaciones de hace cientos de años.

Una de las particularidades en este destino santandereano son las ventanas de San Joaquín, las cuales están ubicadas en diferentes casas del pueblo y brindan información sobre historias y leyendas de este lugar.