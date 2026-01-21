La ciudad colombiana que se consolidó como uno de los mejores destinos del mundo para viajar en 2026, según ranking

De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Bogotá, Medellín y Cartagena continúan liderando la lista de destinos colombianos preferidos por los turistas para viajar a nivel nacional.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, detalló que entre octubre y diciembre de 2025 estas tres ciudades concentraron cerca del 80 % de los tiquetes vendidos hacia Colombia, con 112.000 para Bogotá, 65.344 para Medellín y 62.236 para Cartagena.

Estas cifras dan cuenta de la selección realizada por Booking.com sobre los 12 mejores destinos para viajar en el mundo durante el 2026, eligiendo a La Heroica como la única ciudad colombiana que logró consolidarse en la lista de lugares recomendados para visitar, especialmente en el mes de enero, debido al clima y a la oferta turística que ofrece.

“El año comienza con luz, color y brisa caribeña en Cartagena, una ciudad que invita a caminar sus calles empedradas, balcones floridos y una escena gastronómica donde conviven tradición y creatividad”, destaca la plataforma en el ranking donde la capital de Bolívar es la única representante de Colombia.

En este contexto, se destacan sus principales sitios de interés para recorrer, como el Centro Histórico, el hotel Casona del Porvenir o el barrio de Getsemaní, donde los visitantes pueden disfrutar de un ambiente artístico y creativo.

De igual manera, se resalta la cercanía de la ciudad con diferentes islas para visitar y nadar en las aguas cristalinas que hacen parte del mar Caribe y que enamoran a primera vista.

Otros destinos son los más recomendados para viajar en 2026

Aunque el ranking fue diseñado con un destino asignado a cada mes, la mayoría de estos lugares pueden visitarse en cualquier época del año; no obstante, según la intención de viaje de cada viajero, pueden existir temporadas más favorables para planear la visita.

Teniendo en cuenta esto, la lista se completa con los siguientes destinos:

Río de Janeiro, Brasil (febrero): Durante este mes se celebra su famoso carnaval, un evento que invita a recorrer escenarios icónicos como las playas de Copacabana y el Pan de Azúcar al ritmo contagioso de la samba.

este mes se celebra su famoso carnaval, un evento que invita a recorrer escenarios icónicos como las playas de Copacabana y el Pan de Azúcar al ritmo contagioso de la samba. Kioto, Japón (marzo): La primavera lo convierte en un escenario sereno y poético, invitando a explorar sus templos y parques.

primavera lo convierte en un escenario sereno y poético, invitando a explorar sus templos y parques. Ámsterdam, Países Bajos (abril): Es una época ideal para visitar museos y mercados al aire libre.

una época ideal para visitar museos y mercados al aire libre. Marrakech, Marruecos (mayo): Es un mes donde sus aromas, colores y tradiciones se apoderan con más fuerza de sus calles.

Reikiavik, Islandia (junio): Es la temporada de verano que ofrece una experiencia de aventura entre cascadas y géiseres que rodean su capital.

la temporada de verano que ofrece una experiencia de aventura entre cascadas y géiseres que rodean su capital. Gordes, Francia (julio): Es un destino que cautiva con sus caminos rurales, mercados locales y las colinas que lo rodean.

un destino que cautiva con sus caminos rurales, mercados locales y las colinas que lo rodean. Edimburgo, Escocia (agosto): varias festividades y espectáculos se celebran este mes reflejando lo mejor de sus tradiciones.

