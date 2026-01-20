El pueblo de Boyacá que tuvo una segunda fundación tras ser destruido por un incendio, un destino ideal para el turismo religioso

El departamento de Boyacá es uno de los más tradicionales del país y es considerado un destino para todo tipo de turistas.

Entre sus 123 municipios se encuentra Firavitoba, ubicado a 44 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), el nombre de este municipio es de origen chibcha. “Cuando los españoles llegaron al caserío, este llevaba el título de Firavia, nombre del cacique del poblado; según la tradición, los españoles le agregaron la palabra Toba a Firavi y le quitaron la a”, señala la publicación.

Su fundación hispánica se llevó a cabo en 1655, con el nombre de San Antonio de Firavitoba.

El encantador pueblo boyacense cuyo primer nombre significa ‘lugar donde nace un río’, un destino con gran riqueza natural

Posteriormente, el pueblo fue destruido por una tragedia, posiblemente un incendio. Por ello, tuvo una segunda fundación en 1718 con el nombre de Nuestra Señora de las Nieves de Firavitoba.

Economía

La principal actividad productiva del municipio es la ganadería, aunque también la agricultura y la minería tienen relevancia.

Otro de los sectores de la producción se centra en la explotación de la roca caliza para las grandes cementeras de la región.

Firavitoba les ofrece a los turistas, además de historia, sitios naturales para conocer. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

Situr Boyacá destaca que el principal atractivo del municipio de Firavitoba es su templo, construido totalmente en piedra entre 1873 y 1937.

“La basílica menor de Nuestra Señora de las Nieves es la sede de la parroquia homónima y pertenece a la jurisdicción eclesiástica de la Arquidiócesis de Tunja. El templo está dedicado a la Virgen María bajo la advocación de las Nieves”, señala la publicación.

El pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘señor de la grieta’, un rincón de gran riqueza natural e histórica

Otros sitios de interés de la población son el palacio municipal, la casa de la escuela de música, la Casa de la Cultura y la Casa de la Compañía.

“La iglesia de la Divina Misericordia, el parque Sor Gabriela representan un importante destino de turismo religioso; la finca Los Alisos, el cerro de Montenoa, la Peña de las Águilas, Hacienda de la Compañía, la cueva del Viejo, el Cerro de Guática son los principales destinos ecoturísticos”, subraya el sistema de información turística.

En relación con las principales festividades, en Firavitoba se celebran cada año las siguientes: “En junio se celebra el Día del Campesino; en julio, la Fiesta de la Virgen del Carmen, Fiesta de la Virgen de las Nieves, celebración Día del Campesino, Toma cultural; en agosto, las tradicionales ferias y fiestas; en noviembre, la fiesta de Las Ánimas y la de San Isidro Labrador; en diciembre, la fiesta de la Virgen del Amparo, el Aguinaldo Firavitobense, el festival del Torbellino, festival de murgas y música campesina”.