Turismo

A solo 1 hora de Cartagena: el pueblo colombiano que cautiva con su cultura, tradiciones ancestrales y sabores únicos

Hacer una excursión por este destino significa descubrir la magia de uno de los primeros pueblos de esclavos libres del continente.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
14 de enero de 2026, 8:10 p. m.
Una de las expresiones más fascinantes de este destino es su lenguaje.
Una de las expresiones más fascinantes de este destino es su lenguaje. Foto: Créditos: TripAdvisor

A unos 50,1 kilómetros de Cartagena, lo que representa un viaje de solo 1 hora, los viajeros tienen la oportunidad de descubrir un encantador pueblo colombiano que cautiva con su cultura, tradiciones ancestrales y sabores únicos.

Este destino es San Basilio de Palenque, un lugar que se consolida se como uno de los destinos culturales más ricos e impresionantes de Colombia, invitando a los viajeros a sumergirse en una comunidad donde la historia, sus costumbres y gastronomía se entrelazan para ofrecer una experiencia inolvidable.

Reconocida aerolínea reactiva la ruta Cartagena-Santiago de Chile para la temporada de inicio de año: días y horarios de operación

Conocido como el primer pueblo libre de América, esta joya oculta a pocos horas de La Heroica, fue fundada por esclavos fugitivos en el siglo XVII, convirtiéndose en un importante espacio cultural que refleja la resistencia y la herencia de la cultura afrocolombiana.

Desde ProColombia lo describen como un lugar único en el mundo, detenido en el tiempo, que cautiva a los visitantes por la riqueza de su cultura, la singularidad de su lengua, los sabores auténticos de sus platos típicos y una historia que se mantiene viva en cada rincón del pueblo.

Turismo

No es Barichara ni Floridablanca. El pueblo santandereano perfecto para el ecoturismo y la aventura

Turismo

La ciudad colombiana que gana protagonismo como escenario de grandes producciones internacionales

Turismo

Así es el pueblo antioqueño donde se produce una de las mejores panelas del mundo; un lugar que enamora con su paisaje y dulzura

Turismo

Reconocida aerolínea reactiva la ruta Cartagena-Santiago de Chile para la temporada de inicio de año: días y horarios de operación

Turismo

¿Cuál es el próximo lunes festivo en Colombia en 2026? Una oportunidad ideal para una escapada a destinos mágicos

Turismo

¿Cuánto dura el trayecto de Medellín a San Pedro de los Milagros? Planes para disfrutar en este municipio antioqueño

Turismo

El rincón de Boyacá que esta cautivando a los turistas con sus hermosas vistas y una gigante obra de arte en honor a las abejas

Turismo

Estos son los encantos del pueblo del Valle con el nombre más largo, un acogedor destino reconocido con historia y tradición

Turismo

Estos son algunos de los municipios colombianos donde es posible practicar parapente

Turismo

A dos horas de Medellín: El pueblo de Antioquia que es ‘cafetero por excelencia’, un destino ideal para los amantes de la aventura

Esta comunidad única se destaca por preservar prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales de raíces africanas que se manifiestan a través de sus festividades, rituales y celebraciones colectivas.

PALENQUE SAN BASILIO DE PALENQUE PALENQUE BOLIVAR FUNDACION SEMANAABRIL 26 DE 2014 FOTO LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA
FOTO LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA Foto: PALENQUE SAN BASILIO DE PALENQUE PALENQUE BOLIVAR FUNDACION SEMANAABRIL 26 DE 2014 FOTO LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA

La Unesco declaró al Espacio Cultural de San Basilio de Palenque como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo la importancia de sus expresiones culturales, entre las que sobresalen el bullerengue sentado, el son palenquero y otros ritmos tradicionales que acompañan bautizos, bodas y festividades religiosas.

No obstante, esta organización resalta que una de las expresiones más fascinantes que los visitantes pueden experimentar en San Basilio de Palenque es la lengua palenquera, la única lengua criolla de las Américas que combina una base léxica española con una gramática influenciada por lenguas bantúes africanas.

@matusalazar

Quien conoce este pueblo lleno de historia y cultura??? a 2h de cartagena no se lo pueden perder!!! #sanbasilio #turismo #turismocolombia #viajes #viajarsola #cultura #historia #parati

♬ original sound - Matu Salazar :)

Para los quienes buscan sabores auténticos, Palenque ofrece una gastronomía que combina influencias africanas y caribeñas. Platos tradicionales como el sancocho palenquero y otras preparaciones locales son una muestra del patrimonio culinario que se ha transmitido de generación en generación, enriqueciendo la experiencia sensorial de quienes se animan a visitar este pueblo ancestral.

La ciudad colombiana que gana protagonismo como escenario de grandes producciones internacionales

“La comida en San Basilio no solo es deliciosa, sino que también cuenta historias de la comunidad y su herencia cultural”, subraya el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Gracias a cada una de estas características, este destino se ha consolidado como una parada obligada en la ruta de quienes desean explorar el corazón cultural del Caribe colombiano, conectarse con las raíces africanas de la región y disfrutar de un escenario auténtico.

Más de Turismo

San Basilio De Palenque

A solo 1 hora de Cartagena: el pueblo colombiano que cautiva con su cultura, tradiciones ancestrales y sabores únicos

California, Santander

No es Barichara ni Floridablanca. El pueblo santandereano perfecto para el ecoturismo y la aventura

Cartagena de Indias, Colombia

La ciudad colombiana que gana protagonismo como escenario de grandes producciones internacionales

Angostura, Antioquia

Así es el pueblo antioqueño donde se produce una de las mejores panelas del mundo; un lugar que enamora con su paisaje y dulzura

Avión volando

Reconocida aerolínea reactiva la ruta Cartagena-Santiago de Chile para la temporada de inicio de año: días y horarios de operación

Calendario

¿Cuál es el próximo lunes festivo en Colombia en 2026? Una oportunidad ideal para una escapada a destinos mágicos

San Pedro de los Milagros, Antioquia

¿Cuánto dura el trayecto de Medellín a San Pedro de los Milagros? Planes para disfrutar en este municipio antioqueño

En Sutamarchán le rinden homenaje a las abejas

El rincón de Boyacá que esta cautivando a los turistas con sus hermosas vistas y una gigante obra de arte en honor a las abejas

"La vocación comercial de Bugalagrande se debe a que está bañado por tres ríos importantes (Cauca, La Paila y Bugalagrande) que lo hicieron parte de la ruta del desarrollo. El municipio se destaca por la alfarería, por la capilla doctrinera del Overo que data del siglo XVII y por el festival gastronómico que se lleva a cabo durante las Fiestas del Retorno, en agosto, en las que se dictan talleres de cocina".

Estos son los encantos del pueblo del Valle con el nombre más largo, un acogedor destino reconocido con historia y tradición

Cinco planes para hacer en Sopó, Cundinamarca: hay actividades para todos los gustos

Estos son algunos de los municipios colombianos donde es posible practicar parapente

Noticias Destacadas