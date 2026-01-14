A solo 1 hora de Cartagena: el pueblo colombiano que cautiva con su cultura, tradiciones ancestrales y sabores únicos

A unos 50,1 kilómetros de Cartagena, lo que representa un viaje de solo 1 hora, los viajeros tienen la oportunidad de descubrir un encantador pueblo colombiano que cautiva con su cultura, tradiciones ancestrales y sabores únicos.

Este destino es San Basilio de Palenque, un lugar que se consolida se como uno de los destinos culturales más ricos e impresionantes de Colombia, invitando a los viajeros a sumergirse en una comunidad donde la historia, sus costumbres y gastronomía se entrelazan para ofrecer una experiencia inolvidable.

Reconocida aerolínea reactiva la ruta Cartagena-Santiago de Chile para la temporada de inicio de año: días y horarios de operación

Conocido como el primer pueblo libre de América, esta joya oculta a pocos horas de La Heroica, fue fundada por esclavos fugitivos en el siglo XVII, convirtiéndose en un importante espacio cultural que refleja la resistencia y la herencia de la cultura afrocolombiana.

Desde ProColombia lo describen como un lugar único en el mundo, detenido en el tiempo, que cautiva a los visitantes por la riqueza de su cultura, la singularidad de su lengua, los sabores auténticos de sus platos típicos y una historia que se mantiene viva en cada rincón del pueblo.

Esta comunidad única se destaca por preservar prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales de raíces africanas que se manifiestan a través de sus festividades, rituales y celebraciones colectivas.

FOTO LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA Foto: PALENQUE SAN BASILIO DE PALENQUE PALENQUE BOLIVAR FUNDACION SEMANAABRIL 26 DE 2014 FOTO LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA

La Unesco declaró al Espacio Cultural de San Basilio de Palenque como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo la importancia de sus expresiones culturales, entre las que sobresalen el bullerengue sentado, el son palenquero y otros ritmos tradicionales que acompañan bautizos, bodas y festividades religiosas.

No obstante, esta organización resalta que una de las expresiones más fascinantes que los visitantes pueden experimentar en San Basilio de Palenque es la lengua palenquera, la única lengua criolla de las Américas que combina una base léxica española con una gramática influenciada por lenguas bantúes africanas.

Para los quienes buscan sabores auténticos, Palenque ofrece una gastronomía que combina influencias africanas y caribeñas. Platos tradicionales como el sancocho palenquero y otras preparaciones locales son una muestra del patrimonio culinario que se ha transmitido de generación en generación, enriqueciendo la experiencia sensorial de quienes se animan a visitar este pueblo ancestral.

La ciudad colombiana que gana protagonismo como escenario de grandes producciones internacionales

“La comida en San Basilio no solo es deliciosa, sino que también cuenta historias de la comunidad y su herencia cultural”, subraya el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Gracias a cada una de estas características, este destino se ha consolidado como una parada obligada en la ruta de quienes desean explorar el corazón cultural del Caribe colombiano, conectarse con las raíces africanas de la región y disfrutar de un escenario auténtico.