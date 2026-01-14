La ciudad colombiana que gana protagonismo como escenario de grandes producciones internacionales

Cartagena de Indias ha ido ganando cada vez más protagonismo como escenario de grandes producciones internacionales, consolidándose no solo como destino turístico imperdible en Colombia, sino también como una locación privilegiada para el cine y la televisión global.

Su arquitectura colonial, la luz natural característica y la diversidad de paisajes urbanos y costeros la transforman en un set perfecto para rodajes de alto nivel que buscan autenticidad visual y riqueza cultural.

De hecho, su potencial como escenario de grandes producciones internacionales quedó nuevamente en evidencia recientemente con The Night Manager, una serie de alcance global que incluyó a la capital de Bolívar entre sus principales locaciones.

En la segunda temporada del thriller de espionaje, basado en la obra de John le Carré, que se lanzó en Latinoamérica el pasado 11 de enero, fue filmada en agosto de 2024 en el Hotel Casa Pestagua, ubicado en pleno Centro Histórico de la ciudad, que cautiva con sus balcones llenos de flores coloridas.

Además, se incluyeron diversos sectores de la ciudad colombiana que resaltan en sus nuevos episodios. La selección de cada locación respondió a exigencias estéticas específicas de la producción, que apostó por escenarios reales con alto valor patrimonial, ideales para respaldar una narrativa enfocada en el mundo de la inteligencia y los mercados internacionales.

Panorámica de Cartagena Foto: Festival de Música de Cartagena, API

En el caso del hotel, se destacan las Dos Llaves Michelin que recibió en octubre de 2025, distinción que lo sitúa dentro de los estándares de hospitalidad exigidos por las productoras de alto presupuesto.

En ese contexto, Casa Pestagua no solo fue seleccionada como escenario de rodaje, sino también como lugar de alojamiento para los actores y parte del equipo de producción. Otro reconocimiento que ostenta este lugar es que, actualmente, es el único hotel en Colombia miembro de Relais & Châteaux, un prestigioso sello internacional que reúne establecimientos con un marcado carácter histórico, cultural y gastronómico.

Gracias a espacios como este, se reafirma el papel de Cartagena de Indias como un destino que trasciende el turismo tradicional y se proyecta con mayor fuerza como un escenario idóneo para albergar historias cruzan fronteras a través del cine y, en general, de las industrias creativas.

Esta distinción especial ha hecho que en la ciudad se promueva el turismo cinematográfico por medio de iniciativas como ‘Movie Tour Cartagena’, un proyecto que busca enriquecer la oferta cultural de La Heroica, vinculando el patrimonio audiovisual con los espacios emblemáticos de zonas como el Centro Histórico y Getsemaní.