Así es el pueblo antioqueño donde se produce una de las mejores panelas del mundo; un lugar que enamora con su paisaje y dulzura

Este municipio cuenta con una temperatura promedio de 24 grados centígrados.

Redacción Turismo
14 de enero de 2026, 5:06 p. m.
Los encantos de Angostura, Antioquia
Los encantos de Angostura, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía Municipal de Angostura - Antioquia

Cada pueblo de Colombia guarda una historia única que se refleja en sus calles, tradiciones y paisajes, convirtiéndose en una invitación permanente para los viajeros que buscan descubrir la esencia del país.

Estos destinos ofrecen a sus visitantes una amplia variedad de sitios de interés para descubrir, donde la memoria histórica se combina con la belleza natural y el patrimonio arquitectónico: desde plazas llenas de vida y templos centenarios hasta montañas, ríos y miradores, brindando experiencias auténticas.

Entre esos lugares mágicos para explorar se encuentra Angostura, en el departamento de Antioquia, cuyo nombre nació de una singular característica de sus ríos El Paso y La Angostura. En algunos tramos, el cauce se estrecha debido a grandes piedras que encajonan el paso del agua, lo que facilita cruzarlos mediante pequeños saltos de roca en roca.

Los encantos de Angostura que enamoran a los viajeros

Ubicado a 132 kilómetros de distancia de Medellín, este encantador municipio es conocido, principalmente, por tener más de 250 trapiches que producen una de la mejores panelas del mundo, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Por eso, en homenaje a este producto, cada año celebra sus tradicionales Fiestas de la Panela, marcadas por una agenda cultural imperdible que incluye presentaciones musicales, reinado subregional de la panela, mercado campesino, concursos y muchas sorpresas más.

Angostura, Antioquia.
Angostura está ubicado en la región norte de Antioquia. Es una población de un poco más de 11.000 habitantes. Foto: Getty Images

No obstante, más allá de estas celebraciones anuales, la producción panelera forma parte del día a día del pueblo. Al recorrer sus calles empedradas y sus veredas, rodeadas de imponentes montañas y ríos, los visitantes pueden percibir un inconfundible aroma a miel de caña, una experiencia sensorial que convierte al municipio en un destino turístico que enamora por sus paisajes y cautiva por su dulzura.

Además, es un lugar ideal para hacer turismo religioso, ya que recorrerlo transmite la sensación de viajar en el tiempo hacia un pueblo de antaño. Sus construcciones en tapias y bareque, muy bien conservadas, evocan la arquitectura tradicional y realzan su encanto histórico.

Este entorno permite que los visitantes se conecten con la esencia de la arriería, presente en sus 49 veredas, y perciban la identidad cultural que refleja la hidalguía montañera y el espíritu paisa.

Por estas características particulares, cada recorrido en el municipio invita a vivir experiencias auténticas, donde la fe, la tradición y la historia se entrelazan en un escenario lleno de memoria, hospitalidad y una inigualable riqueza natural.

El trayecto hasta esta población desde Medellín puede durar aproximadamente tres horas, consolidándose como una opción perfecta para disfrutar una escapada de un de fin de semana para quienes buscan descansar del bullicio de la ciudad.

