Reconocida aerolínea reactiva la ruta Cartagena-Santiago de Chile para la temporada de inicio de año: días y horarios de operación

Esta ruta funciona de manera estacional entre los meses de enero y febrero, fortaleciendo la conectividad aérea entre Colombia y Chile.

Redacción Turismo
14 de enero de 2026, 3:52 p. m.
La ruta Cartagena-Santiago de Chile opera de manera estacional desde enero y hasta febrero.
La ruta Cartagena-Santiago de Chile opera de manera estacional desde enero y hasta febrero. Foto: Getty Images

La expansión de rutas directas entre distintos destinos de Colombia y el exterior se ha convertido en un motor clave para el desarrollo económico y turístico del país. Por esta razón, cada vez más aerolíneas se enfocan en ofrecer estos servicios a los viajeros.

En esta oportunidad, por ejemplo, Avianca anunció la reactivación de su ruta directa entre Cartagena y Santiago de Chile, que funciona de manera estacional entre los meses de enero y febrero, fortaleciendo la conectividad aérea entre ambos países durante la temporada de inicio de año.

De acuerdo con la aerolínea, la reactivación de esta ruta responde al interés de los clientes por contar con más opciones de conectividad directa entre destinos clave de la región, y hace parte de la estrategia de Avianca de continuar fortaleciendo su red internacional con una operación eficiente y confiable.

“Con la reactivación de la ruta Cartagena-Santiago de Chile seguimos fortaleciendo la conectividad internacional de Colombia y ampliando las alternativas de viaje para nuestros clientes durante la temporada de inicio de año”, afirmó David Alemán, director de Ventas de Avianca para Colombia y Suramérica.

Frecuencias de operación

Los itinerarios que manera esta ruta son:

Ruta - Santiago de Chile-Cartagena

  • Vuelo: AV132
  • Días: Lunes, jueves y sábado
  • Salida: 5:10 a.m.
  • Llegada: 9:50 a.m.

Ruta - Cartagena-Santiago de Chile

  • Vuelo: AV133
  • Días: Miércoles, viernes y domingo
  • Salida: 7:30 p.m.
  • Llegada: 4:05 a.m.
En 2025, Avianca invirtió más de 800 millones de dólares para fortalecer su red, modernizar la flota y mejorar el servicio y la experiencia de sus clientes.
La operación de esta ruta cuenta con tres frecuencias semanales. Foto: Cortesía Avianca

Como valor agregado para quienes accedan a esta ruta, David Alemán destacó que, desde el 15 de enero, cuenta con la experiencia Business Class Américas, diseñada para brindar mayor comodidad a los pasajeros, con asientos con mayor espacio y reclinación en las tres primeras filas del avión.

Los usuarios también reciben un amenity kit de Mola Sosa, elaborado con tela reciclada a partir de botellas PET y desarrollado en colaboración con mujeres de la comunidad Gunadule, el cual incorpora productos de Loto del Sur.

A esto se suman comidas y bebidas a bordo, acceso al sistema de entretenimiento Avianca On Air desde dispositivos móviles y una tarifa que permite llevar un artículo personal, una pieza de equipaje de mano de hasta 10 kilogramos y dos maletas en bodega de 32 kilogramos cada una.

También adquieren servicios prioritarios (check-in, entrega y recepción de equipaje, y abordaje), acceso a Salas VIP de Avianca, y la acumulación de 10 millas Lifemiles por cada dólar.

Con esta propuesta, según David Alemán, la aerolínea refuerza su compromiso de “ofrecer una experiencia de viaje consistente y de alto nivel en el continente”.

Los tiquetes para esta ruta ya se encuentran disponibles en avianca.com, la aplicación móvil, puntos de venta físicos, las agencias de viaje y el Contact Center.

