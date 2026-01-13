¿Qué artículos sí o sí deben ir en el equipaje de mano al viajar en avión?

Preparar la maleta de mano antes de un vuelo puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno lleno de imprevistos. Más allá de respetar las medidas y peso permitidos por las aerolíneas para evitar sobrecostos e ir más cómodo, saber qué llevar y qué no en el equipaje de mano es fundamental para prevenir cualquier contratiempo en el aeropuerto y durante el vuelo.

Por esta razón, diferentes aerolíneas, como Avianca, señalan cuáles son esos elementos que todo viajero debería incluir en su equipaje de mano al volar, argumentando que son recomendaciones que buscan garantizar la seguridad tanto de la tripulación como de todos los pasajeros.

En este contexto, entre los artículos que siempre deben viajar con el usuario se destacan, en primer lugar, los cigarrillos electrónicos, vapes y baterías de litio de repuesto. Estos elementos deben permanecer en la cabina con el pasajero. Sin embargo, una regla importante que se debe tener en cuenta es que, aunque estos artículos vayan a la mano, está prohibido fumar mientras se permanece en el avión.

Antigüedades, obras de arte, libros, fotografías, documentos (tarjeta de identidad, pasaporte original con copias, seguro de viaje, visas, etc.), títulos valores, vajillas, cerámicas o cualquier otro artículo frágil sí o sí deben ir en el equipaje de mano, así como computadoras, electrodomésticos, equipo fotográfico, equipo médico, celulares, dispositivos de almacenamiento de datos (como MP3, memorias USB, discos externos, entre otros).

Nuevas normas para el equipaje de mano en Estados Unidos Foto: Getty Images

Entre esos artículos también se incluyen las tabletas digitales, consolas de videojuegos, agendas digitales y cualquier otro equipo electrónico. Lo importante en este caso, es consultar directamente con la aerolínea que se planea tomar el vuelo cuántos artículos electrónicos se pueden llevar por pasajero.

Los artículos de valor, como dinero, joyas, metales preciosos, entre otros, son otros infaltables del equipaje de mano, así como líquidos, aerosoles y geles inferiores a 100 ml o 3.4 oz.

A esta lista clave de artículos que deben ir en el equipaje de mano, se suman los productos perecederos, medicinas y artículos para el cuidado o higiene personal, como el cepillo y pasta de dientes, desinfectante de manos, toallitas húmedas, bálsamo labial y crema hidratante.

Si se planea viajar con un bebé, también es indispensable llevar sus artículos de higiene personal y cuidado, ya que se pueden requerir durante el vuelo o inmediatamente después de llegar al destino. En este caso, también se recomienda empacarlos adecuadamente en un organizador para acceder fácilmente a cualquier artículo que se necesite.