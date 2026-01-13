Turismo

Elementos esenciales para viajar ligero: el verdadero lujo que marcará las escapadas de 2026

Una adecuada selección de objetos clave no significa renunciar a la comodidad. Conozca cómo preparar su equipaje de manera inteligente.

Redacción Turismo
13 de enero de 2026, 12:07 p. m.
Mujer alistando su equipaje de viaje
Mujer alistando su equipaje de viaje Foto: Getty Images

Al planear un viaje, la experiencia comienza incluso antes de abordar un avión o emprender el trayecto por carretera, en el instante en que se prepara la maleta. Aunque a simple vista parece una tarea sencilla, muchos viajeros cometen el error de terminar excediendo el peso permitido por culpa del clásico “mejor lo llevo, por si acaso”.

No obstante, esta práctica que los viajeros más experimentados consideran poco acertada, puede salir más cara de lo que muchos creen, afectando no solo el bolsillo, sino también el desarrollo del viaje, al obligar a recortar gastos o a invertir tiempo extra en recoger una maleta que perfectamente pudo haber ido en cabina.

Por esta razón, viajar ligero podría convertirse en el verdadero lujo que marcará las escapadas de 2026 pero, ¿cómo hacerlo sin fallar en el intento?

En este contexto, se aconseja llevar solo lo que suma y dejar fuera lo que estorba, eligiendo objetos que ocupen poco espacio, funcionen bien y sean realmente funcionales durante el viaje. Entre esos elementos esenciales se destacan:

Mochila de cabina

Para elegir la adecuada se recomienda revisar las medidas de cabina de la aerolínea con la que se realizará el viaje, así es posible resolver cualquier duda e invertir en un elemento de manera correcta.

Estas mochilas se caracterizan por ser ligeras, cómodas y prácticas, con el espacio exacto para llevar lo exclusivamente necesario y permitir movilizarse con más libertad.

Maleta de viaje personalizada
Equipaje personalizado con stickers Foto: Getty Images

Set de organizadores

También son conocidos como “cajones” para maleta y funcionan muy bien para organizar todo adecuadamente, agrupando o comprimiendo la ropa y otros objetos. Con estos organizadores no solo es posible tener un mejor orden, sino ahorrar espacio.

Aunque puede que no sirvan para llevar más cosas, son bastante funcionales para tener el control del equipaje y encontrar tanto las prendas de vestir como otros accesorios rápidamente.

Bolsas de almacenamiento al vacío

Estas bolsas se han vuelto muy populares en los últimos años, ya que su método cosiste en empacar ropa en su interior, sacar el aire y, a cambio, ganar espacio. De esta manera es posible reducir el volumen del equipaje y proteger la ropa sin mayor esfuerzo.

Neceser compacto plegable

Al ser plegable no solo ocupa el espacio justo, sino que al abrirlo sorprende tanto por la cantidad de objetos que se pueden guardar, como por la facilidad de desplegarlo, colgarlo y liberar espacio en cuestión de minutos.

Recipientes de viaje

Preferiblemente de silicona para evitar fugas. Estos recipientes funcionan para llevar sin problema cualquier líquido en la cantidad justa. Son flexibles, resistentes y fáciles de rellenar.

Se pueden encontrar en distintos tamaños para adaptarlos a cada producto y mantener todo en orden, ideales para viajar ligero.

Toallas de microfibra

Este tipo de toalla se ha convertido en un elemento infaltable en la maleta porque ocupa poco espacio, es suave, seca rápido y no retiene olores incómodos, incluso después de varios usos.

Su funcionalidad la hace mucho más necesaria, pues sirve para la ducha, la playa, el gimnasio o, incluso, durante una parada improvisada durante el viaje.

