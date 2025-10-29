Viajar en avión implica cumplir con una serie de normas y requerimientos no solo de los aeropuertos, sino de las compañías aéreas que buscan garantizar la seguridad, la eficiencia y el bienestar de los pasajeros.

En los aeropuertos, las reglas principales se centran en los controles de seguridad rigurosos, como la inspección de equipaje y el escaneo de líquidos, así como la verificación de documentos, como pasaportes y visados, especialmente en vuelos internacionales.

Las aerolíneas, por su parte, imponen normas sobre el tamaño y peso del equipaje, con límites establecidos tanto para el de mano, como para el que va en bodega. Así las cosas, dependiendo de la empresa aérea en la que se vaya a viajar, se debe prestar atención a cuáles son sus reglamentos para evitar posibles complicaciones.

Para la mayoría de aerolíneas, el peso máximo del equipaje de bodega por pasajero es de 23 kilogramos en clase económica y 32 kilogramos en business class. Sus dimensiones no deben exceder los 158 centímetros lineales (alto + largo + ancho).

Hay cosas que no están permitidas para llevar en el equipaje de bodega de un avión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, siempre es clave validar con la aerolínea en la que se realizará el viaje para tener mayor claridad en torno a las normas.

Algunas recomendaciones

Si la persona viaja con un equipaje especial, es decir, piezas que no están comprendidas dentro de los conceptos convencionales de equipaje es posible llevarlo en la bodega, siempre y cuando esté debidamente embalado de acuerdo a su contenido, que resista la manipulación y cumpla con las medidas y peso permitidos.

De otro lado, si el equipaje de bodega o equipaje especial supera las dimensiones y peso máximo permitido, en la mayoría de empresas aéreas es posible llevarlo con un cargo adicional por sobrepeso o sobredimensión, pero aquí también hay límites y es que no debe superar 230 centímetros lineales y los 45 kilogramos.

No obstante, si se trata de vuelos hacia y desde Europa, no es posible superar el peso de 32 kilogramos por pieza, incluso si se paga el sobrepeso.

Autorización para algunos artículos

Así mismo, existen ciertos artículos que es posible llevar dentro del equipaje de bodega con una autorización previa por parte de la aerolínea o las autoridades competentes. Sin embargo, existen algunos artículos restringidos que no se pueden llevar en el avión.

El peso en el equipaje de bodega para viajar a los países de Europa es unificado en 32 kilogramos. | Foto: Getty Images

Qué tener en cuenta con el manejo del equipaje

Según el Centro de Ayuda de Avianca, estas son algunas recomendaciones que pueden tenerse en cuenta en el alistamiento del equipaje.