Suscribirse

Turismo

¿Cuál es el peso y tamaño máximo para el equipaje de bodega y qué sucede si se excede? Esto es lo que debe tener en cuenta

El equipaje de bodega debe cumplir con determinados requerimientos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
29 de octubre de 2025, 11:07 p. m.
Equipaje de bodega
El equipaje de bodega debe cumplir con unos lineamientos. | Foto: Getty Images

Viajar en avión implica cumplir con una serie de normas y requerimientos no solo de los aeropuertos, sino de las compañías aéreas que buscan garantizar la seguridad, la eficiencia y el bienestar de los pasajeros.

En los aeropuertos, las reglas principales se centran en los controles de seguridad rigurosos, como la inspección de equipaje y el escaneo de líquidos, así como la verificación de documentos, como pasaportes y visados, especialmente en vuelos internacionales.

Contexto: ¿Cuántas prendas debería empacar en un equipaje de mano para ganar espacio y evitar sobrepeso? Este es el número mágico

Las aerolíneas, por su parte, imponen normas sobre el tamaño y peso del equipaje, con límites establecidos tanto para el de mano, como para el que va en bodega. Así las cosas, dependiendo de la empresa aérea en la que se vaya a viajar, se debe prestar atención a cuáles son sus reglamentos para evitar posibles complicaciones.

Para la mayoría de aerolíneas, el peso máximo del equipaje de bodega por pasajero es de 23 kilogramos en clase económica y 32 kilogramos en business class. Sus dimensiones no deben exceder los 158 centímetros lineales (alto + largo + ancho).

Equipaje de bodega
Hay cosas que no están permitidas para llevar en el equipaje de bodega de un avión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, siempre es clave validar con la aerolínea en la que se realizará el viaje para tener mayor claridad en torno a las normas.

Algunas recomendaciones

Si la persona viaja con un equipaje especial, es decir, piezas que no están comprendidas dentro de los conceptos convencionales de equipaje es posible llevarlo en la bodega, siempre y cuando esté debidamente embalado de acuerdo a su contenido, que resista la manipulación y cumpla con las medidas y peso permitidos.

Contexto: Tres elementos que están prohibidos en el equipaje de bodega de un avión; deben ir en la cabina durante el vuelo

De otro lado, si el equipaje de bodega o equipaje especial supera las dimensiones y peso máximo permitido, en la mayoría de empresas aéreas es posible llevarlo con un cargo adicional por sobrepeso o sobredimensión, pero aquí también hay límites y es que no debe superar 230 centímetros lineales y los 45 kilogramos.

No obstante, si se trata de vuelos hacia y desde Europa, no es posible superar el peso de 32 kilogramos por pieza, incluso si se paga el sobrepeso.

Autorización para algunos artículos

Así mismo, existen ciertos artículos que es posible llevar dentro del equipaje de bodega con una autorización previa por parte de la aerolínea o las autoridades competentes. Sin embargo, existen algunos artículos restringidos que no se pueden llevar en el avión.

Maleta de viaje
El peso en el equipaje de bodega para viajar a los países de Europa es unificado en 32 kilogramos. | Foto: Getty Images

Qué tener en cuenta con el manejo del equipaje

Según el Centro de Ayuda de Avianca, estas son algunas recomendaciones que pueden tenerse en cuenta en el alistamiento del equipaje.

  • Elegir equipaje de tela para llevar en bodega, es más resistente, flexible y duradero en comparación con el equipaje de material rígido.
  • Alistar personalmente la maleta y consultar las dimensiones y pesos permitidos.
  • Identificar el equipaje con algún distintivo que permita no perderle el rastro en el aeropuerto.
  • En vuelos internacionales con origen Bogotá, la aerolínea no acepta equipaje plastificado debido a la dificultad que genera en los procedimientos de inspección y control que realizan las autoridades.
  • Si se llevan motores de combustión interna o de pilas de combustibles, deben haber sido vaciados, purgados y rellenados con un gas o líquido no inflamable para anular los peligros. Además, se debe contar con la documentación física o electrónica declarando que el procedimiento de lavado y purga se ha realizado.
  • Asegurarse de retirar todas las etiquetas de vuelos anteriores, así como correas, ganchos u otros objetos sobresalientes o adheridos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victorias del DIM y Fortaleza dejan inusual liderato; Santa Fe revive

2. Usuario del Metro de Medellín se desmayó y cayó en la vía del tren en la estación San Antonio, en pleno centro de la ciudad

3. Japón destroza el sueño de Colombia Sub-17 en el Mundial con una paliza en octavos

4. Razón por la que Pablo Arango Robledo de ‘Noticias Caracol’ ha estado ausente del informativo

5. Maduro lanza amenaza contra opositores venezolanos “vendepatria”: esta fue la solicitud que hizo al Tribunal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoMaletas de viajeMaletasEquipaje de viaje

Noticias Destacadas

Equipaje de bodega

¿Cuál es el peso y tamaño máximo para el equipaje de bodega y qué sucede si se excede? Esto es lo que debe tener en cuenta

Redacción Turismo
Maleta de viaje

¿Cuántas prendas debería empacar en un equipaje de mano para ganar espacio y evitar sobrepeso? Este es el número mágico

Redacción Turismo
Nemocón Cundinamarca Noviembre 11 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina - Semana

Así es el municipio cundinamarqués ideal para el turismo astronómico, ofrece lindas vistas y está muy cerca de Bogotá

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.