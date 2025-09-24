¿Lleva equipaje de bodega? Cinco elementos que no están permitidos en la maleta

Cuando se viaja en avión es clave tener presente algunos aspectos determinantes que se relacionan con las normativas de los aeropuertos y las aerolíneas. Independiente de que se lleve equipaje de mano o de bodega, siempre se requiere cumplir con ciertas normas, que pueden variar un poco de una compañía aérea a otra, pero que, en general, rigen para todos los viajeros.

Aspectos como el peso y el tamaño de la maleta son determinantes a la hora de hacer el trámite en la terminal aérea, así como lo que está permitido o no llevar en las mismas.

Si el equipaje de mano no es suficiente y se requiere llevar el de bodega, es importante tener claro que hay cosas que se pueden incluir en la maleta y otras que pueden causar complicaciones que es mejor evitar. Estos son cinco elementos que es mejor dejar en casa o buscar otra alternativa para llevarlos.

El equipaje de bodega debe cumplir con algunos requisitos. | Foto: Getty Images

Sustancias inflamables

En la bodega del avión no está permitido llevar combustible para encendedores, gasolina, metanol, pinturas, barnices, disolventes o alcohol. Este tipo de sustancias son capaces de provocar accidentes graves como explosiones, incendios, así como intoxicación por ingesta o inhalación.

Explosivos y fuegos artificiales

Explosivos de gran magnitud como municiones, detonadores, granadas, bengalas, pólvora y cargas explosivas de uso militar tampoco pueden ir en el equipaje de bodega. A estos se suman los fuegos artificiales, pirotecnia y cartuchos generadores de humo, indica el portal Assist Card.

Gases comprimidos y productos presurizados

Pinturas en aerosol, insecticidas, licuados refrigerados, botellas de oxígeno y tanques de buceo, están en la lista de objetos prohibidos en el equipaje de bodega. Según regulación de la IATA solo es posible llevar cilindros de oxígeno con fines médicos y no debe exceder los 5 kilogramos de peso bruto.

Los cilindros de aire pueden viajar en el equipaje facturado o de mano, siempre que esté vacío y bajo la aprobación de un agente de Administración de Seguridad del Transporte.

En el equipaje de bodega hay elementos que no son permitidos. | Foto: Getty Images

Sustancias químicas y tóxicas

En este grupo entran productos como venenos, vacunas, insecticidas, herbicidas, arsénico, líquidos refrigerantes, productos de limpieza, muestras de sangre infectada o cualquier otro tipo de artículo con características similares.

Armas de fuego

Elementos como armas de fuego, objetos filosos como cuchillos o espadas también están prohibidos en el equipaje de bodega o de mano.