Turismo
¿Lleva equipaje de bodega? Cinco elementos que no están permitidos en la maleta
Los viajeros deben cumplir con normativas de aerolíneas y aeropuertos.
Cuando se viaja en avión es clave tener presente algunos aspectos determinantes que se relacionan con las normativas de los aeropuertos y las aerolíneas. Independiente de que se lleve equipaje de mano o de bodega, siempre se requiere cumplir con ciertas normas, que pueden variar un poco de una compañía aérea a otra, pero que, en general, rigen para todos los viajeros.
Aspectos como el peso y el tamaño de la maleta son determinantes a la hora de hacer el trámite en la terminal aérea, así como lo que está permitido o no llevar en las mismas.
Si el equipaje de mano no es suficiente y se requiere llevar el de bodega, es importante tener claro que hay cosas que se pueden incluir en la maleta y otras que pueden causar complicaciones que es mejor evitar. Estos son cinco elementos que es mejor dejar en casa o buscar otra alternativa para llevarlos.
Sustancias inflamables
En la bodega del avión no está permitido llevar combustible para encendedores, gasolina, metanol, pinturas, barnices, disolventes o alcohol. Este tipo de sustancias son capaces de provocar accidentes graves como explosiones, incendios, así como intoxicación por ingesta o inhalación.
Explosivos y fuegos artificiales
Explosivos de gran magnitud como municiones, detonadores, granadas, bengalas, pólvora y cargas explosivas de uso militar tampoco pueden ir en el equipaje de bodega. A estos se suman los fuegos artificiales, pirotecnia y cartuchos generadores de humo, indica el portal Assist Card.
Gases comprimidos y productos presurizados
Pinturas en aerosol, insecticidas, licuados refrigerados, botellas de oxígeno y tanques de buceo, están en la lista de objetos prohibidos en el equipaje de bodega. Según regulación de la IATA solo es posible llevar cilindros de oxígeno con fines médicos y no debe exceder los 5 kilogramos de peso bruto.
Los cilindros de aire pueden viajar en el equipaje facturado o de mano, siempre que esté vacío y bajo la aprobación de un agente de Administración de Seguridad del Transporte.
Sustancias químicas y tóxicas
En este grupo entran productos como venenos, vacunas, insecticidas, herbicidas, arsénico, líquidos refrigerantes, productos de limpieza, muestras de sangre infectada o cualquier otro tipo de artículo con características similares.
Armas de fuego
Elementos como armas de fuego, objetos filosos como cuchillos o espadas también están prohibidos en el equipaje de bodega o de mano.
Tampoco es viable transportar en la bodega de las aeronaves animales y plantas, pues los organismos estatales restringen el ingreso de los mismos, si no se cuenta con la debida autorización para importar y la certificación sanitaria y fitosanitaria, por ejemplo.