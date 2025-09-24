Suscribirse

Turismo

¿Lleva equipaje de bodega? Cinco elementos que no están permitidos en la maleta

Los viajeros deben cumplir con normativas de aerolíneas y aeropuertos.

Redacción Turismo
24 de septiembre de 2025, 6:26 p. m.
Equipaje de bodega
Hay cosas que no están permitidas para llevar en el equipaje de bodega de un avión. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando se viaja en avión es clave tener presente algunos aspectos determinantes que se relacionan con las normativas de los aeropuertos y las aerolíneas. Independiente de que se lleve equipaje de mano o de bodega, siempre se requiere cumplir con ciertas normas, que pueden variar un poco de una compañía aérea a otra, pero que, en general, rigen para todos los viajeros.

Aspectos como el peso y el tamaño de la maleta son determinantes a la hora de hacer el trámite en la terminal aérea, así como lo que está permitido o no llevar en las mismas.

Contexto: El sencillo método para empacar ropa para 15 días en un equipaje de mano; es muy fácil de poner en práctica

Si el equipaje de mano no es suficiente y se requiere llevar el de bodega, es importante tener claro que hay cosas que se pueden incluir en la maleta y otras que pueden causar complicaciones que es mejor evitar. Estos son cinco elementos que es mejor dejar en casa o buscar otra alternativa para llevarlos.

Maleta de viaje
El equipaje de bodega debe cumplir con algunos requisitos. | Foto: Getty Images

Sustancias inflamables

En la bodega del avión no está permitido llevar combustible para encendedores, gasolina, metanol, pinturas, barnices, disolventes o alcohol. Este tipo de sustancias son capaces de provocar accidentes graves como explosiones, incendios, así como intoxicación por ingesta o inhalación.

Explosivos y fuegos artificiales

Explosivos de gran magnitud como municiones, detonadores, granadas, bengalas, pólvora y cargas explosivas de uso militar tampoco pueden ir en el equipaje de bodega. A estos se suman los fuegos artificiales, pirotecnia y cartuchos generadores de humo, indica el portal Assist Card.

Contexto: El práctico método para viajar ligero de equipaje: así se puede empacar la maleta sin dejar de llevar lo fundamental

Gases comprimidos y productos presurizados

Pinturas en aerosol, insecticidas, licuados refrigerados, botellas de oxígeno y tanques de buceo, están en la lista de objetos prohibidos en el equipaje de bodega. Según regulación de la IATA solo es posible llevar cilindros de oxígeno con fines médicos y no debe exceder los 5 kilogramos de peso bruto.

Los cilindros de aire pueden viajar en el equipaje facturado o de mano, siempre que esté vacío y bajo la aprobación de un agente de Administración de Seguridad del Transporte.

Maleta en el aeropuerto
En el equipaje de bodega hay elementos que no son permitidos. | Foto: Getty Images

Sustancias químicas y tóxicas

En este grupo entran productos como venenos, vacunas, insecticidas, herbicidas, arsénico, líquidos refrigerantes, productos de limpieza, muestras de sangre infectada o cualquier otro tipo de artículo con características similares.

Armas de fuego

Elementos como armas de fuego, objetos filosos como cuchillos o espadas también están prohibidos en el equipaje de bodega o de mano.

Tampoco es viable transportar en la bodega de las aeronaves animales y plantas, pues los organismos estatales restringen el ingreso de los mismos, si no se cuenta con la debida autorización para importar y la certificación sanitaria y fitosanitaria, por ejemplo.

