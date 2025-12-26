Ely Café llega al Centro Histórico de Cartagena y consolida su expansión en la ciudad

Hay marcas que trascienden lo cotidiano y se convierten en parte del paisaje emocional de las ciudades. Y en Cartagena Grupo Ely es una de ellas. Desde hace más de 30 años, esta marca que nació como un sueño familiar ha logrado lo que pocos alcanzan: convertirse en un sabor que acompaña la vida de los cartageneros y de quienes visitan la ciudad. Lo que inició como una repostería artesanal hoy es un universo gastronómico consolidado que reúne Ely Repostería, Ely Eventos y Ely Café.

Ely Café es la expresión más contemporánea de ese legado. Un espacio donde el café de especialidad, la panadería artesanal y una cocina creativa conviven sin prisa, con la certeza de que cualquier momento del día es ideal para disfrutar. Su menú all day, que incluye brunch, almuerzos frescos, tardeo con los emblemáticos postres de Ely, cenas llenas de sabor y una coctelería cuidadosamente diseñada, invita a volver una y otra vez.

Luego de su éxito en zonas tradicionales como Bocagrande y Manga, Ely Café continúa creciendo y ahora también estará en el Centro Histórico, en la emblemática Calle Don Sancho.

Entrar al nuevo local es encontrarse con la magia del corazón amurallado y con la calidez de un lugar que honra la tradición, pero que apuesta por una propuesta fresca, moderna y auténtica. Su arquitectura, sabores y servicio crean una experiencia pensada para residentes, viajeros y amantes del buen comer.

“La invitación es a descubrir esta nueva sede, donde cada plato, cada taza de café y cada postre cuentan parte de una historia que sigue creciendo. Porque en Ely Café, más que sentarse a comer, se vive un momento especial”, explicaron desde la marca.

El Grupo Ely también ha llegado a otras latitudes del país. Medellín hace parte de esta historia con sus sedes en Provenza (ELY Wake) y en el Centro Comercial Viva Envigado.