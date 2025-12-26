Regiones

Ely Café llega al Centro Histórico de Cartagena y consolida su expansión en la ciudad

La nueva sede se suma al proceso de expansión de la marca, que por más de 30 años ha desarrollado una oferta que combina repostería, eventos y café.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 9:28 p. m.
La propuesta gastronómica de Ely mezcla café de especialidad, panadería artesanal y una propuesta creativa.
La propuesta gastronómica de Ely mezcla café de especialidad, panadería artesanal y una propuesta creativa.

Hay marcas que trascienden lo cotidiano y se convierten en parte del paisaje emocional de las ciudades. Y en Cartagena Grupo Ely es una de ellas. Desde hace más de 30 años, esta marca que nació como un sueño familiar ha logrado lo que pocos alcanzan: convertirse en un sabor que acompaña la vida de los cartageneros y de quienes visitan la ciudad. Lo que inició como una repostería artesanal hoy es un universo gastronómico consolidado que reúne Ely Repostería, Ely Eventos y Ely Café.

Ely Café - API
Luego de su éxito en zonas tradicionales como Bocagrande y Manga, Ely Café continúa creciendo y ahora también estará en el Centro Histórico, en la emblemática Calle Don Sancho.

Ely Café es la expresión más contemporánea de ese legado. Un espacio donde el café de especialidad, la panadería artesanal y una cocina creativa conviven sin prisa, con la certeza de que cualquier momento del día es ideal para disfrutar. Su menú all day, que incluye brunch, almuerzos frescos, tardeo con los emblemáticos postres de Ely, cenas llenas de sabor y una coctelería cuidadosamente diseñada, invita a volver una y otra vez.

Luego de su éxito en zonas tradicionales como Bocagrande y Manga, Ely Café continúa creciendo y ahora también estará en el Centro Histórico, en la emblemática Calle Don Sancho.

Ely Café - API
La propuesta gastronómica de Ely mezcla café de especialidad, panadería artesanal y una propuesta creativa.

Entrar al nuevo local es encontrarse con la magia del corazón amurallado y con la calidez de un lugar que honra la tradición, pero que apuesta por una propuesta fresca, moderna y auténtica. Su arquitectura, sabores y servicio crean una experiencia pensada para residentes, viajeros y amantes del buen comer.

Ely Café es la expresión más contemporánea de ese legado. Un espacio donde el café de especialidad, la panadería artesanal y una cocina creativa conviven sin prisa.

En la Calle Don Sancho, en el Centro Histórico de Cartagena, el nuevo Ely Café reafirma la expansión de la marca.

