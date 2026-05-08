Protección, respaldo y confianza: así puede dejar el cuidado de su hogar en las mejores manos

Para la mayoría de colombianos adquirir una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes de su vida. Sin embargo, proteger esa inversión no suele ser prioridad a pesar de que nadie está exento de un siniestro, un robo o un fenómeno natural que pueden poner en riesgo años de esfuerzo. Por eso contar con un seguro no es una precaución menor, sino una decisión que garantiza tranquilidad.

Desde Previsora Seguros, una compañía con más de siete décadas de experiencia, 2.800.000 clientes y 26 sucursales en todo el país, recuerdan que blindar el patrimonio es tan esencial como construirlo. Para ello cuentan con un sólido portafolio que se ajusta a diferentes necesidades.

PreviHogar es un seguro pensado para que los propietarios y sus familias vivan sin preocupaciones. Ampara la vivienda y sus contenidos ante un incendio, sustracción, terremoto, corriente débil y actos malintencionados, entre otros riesgos. Además, incluyeasistencia domiciliaria las 24 horas en plomería, electricidad y cerrajería, y extiende su cobertura a bicicletas, joyas y objetos de valor. Una solución integral que garantiza protección ante cualquier riesgo.

Proteger las área comunes

Con más de 6.000 copropiedades aseguradas en Colombia, este seguro multirriesgo está diseñado para propiedades horizontales residenciales, comerciales y mixtas. Protege las zonas compartidas ante daños materiales súbitos e imprevistos, y ofrece coberturas opcionales de responsabilidad civil, manejo global comercial y accidentes personales de los miembros del consejo de administración. Cada copropiedad puede estructurar su póliza según sus necesidades específicas.

Seguros de construcción

Todo Riesgo Construcción es un producto para desarrolladores e inversionistas, que cubre toda clase de obras civiles, incluyendo proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura pública como carreteras, puentes, canales y aeropuertos. Protege contra daños a la obra, responsabilidad civil frente a terceros, fenómenos naturales, errores de diseño y hurto, entre otros amparos.

Previsora Seguros no solo cuenta con amplia experiencia en la atención de siniestros de gran magnitud, sino que se ha consolidado como una de las compañías más sólidas del mercado. Para el primer trimestre de este año, la compañía ocupó el primer lugar entre las aseguradoras de seguros generales en primas emitidas, con una participación de mercado del 12 por ciento.

*Contenido elaborado con el apoyo de Previsora Seguros