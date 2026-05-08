El giro estratégico para construir vivienda como eje de crecimiento en las principales ciudades de Colombia

En medio de un año en el que la construcción perdió ritmo y la inversión pública se contrajo, Conconcreto fortaleció su enfoque en vivienda, consolidándola como uno de los principales ejes de su estrategia, en línea con su visión de diversificación. “El negocio de Vivienda se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento del Grupo y como un eje importante hacia el futuro”, se lee en el balance de ges tión del 2025 que marcó así un punto de inflexión frente al peso histórico de la infraestructura y de las grandes obras.

La decisión se dio en un entorno retador para el sector, marcado por una menor dinámica en la construcción y condi ciones más exigentes de financiamiento.

En este contexto, Conconcreto ajustó su enfoque y fortaleció su apuesta por la vivienda, no como una respuesta coyuntural, sino como una decisión estratégica de largo plazo. Detrás hay una lectura más estructural: el déficit habitacional en Colombia sigue cerca del 25 por ciento, lo que equivale a unos 4,9 millones de hogares. Es esa brecha la que sostiene la demanda y explica por qué, incluso en un entorno adverso, el negocio mantiene tracción.

Los números de 2025 reflejan ese equilibrio entre cautela y continuidad. Conconcreto lanzó 551 unidades, mantuvo 364 viviendas en construcción y puso en marcha otras 150. En el frente comercial, escrituró 270 unidades por 93.000 millones de pesos y registró ventas cerca nas a 190.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, avanzó en la compra de tres lotes que suman un potencial de ventas de 908.000 millones de pesos, una cifra que habla menos del presente y más de lo que viene en ejecución.

Atraer capital

La compañía opera bajo un esquema integrado —diseño, comercialización, financiación y construcción— que le permite tener control sobre todo el ciclo del proyecto, desde la concepción hasta la entrega. Ese modelo se combina con un enfoque de proyectos dirigidos a segmentos de estrato medio y alto en mercados como Bogotá, Medellín y la región Caribe. No es una apuesta masiva, sino una búsqueda de mejores márgenes en un entorno donde el riesgo debe admi nistrarse con mayor precisión.

Esa lógica también explica la expan sión territorial. En 2025 se lanzaron dos nuevos proyectos: Centrix 145, VIS de renovación urbana sobre la Autonorte en Bogotá, y Maranta, un desarrollo de 180 casas que marcó el reingreso a Cartagena. El impacto fue inmediato, las ventas en esta región crecieron 166 por ciento fren te a 2024. A la par, avanzaron en construcción Rua 19 en Envigado y Nuevo Poblado en Itagüí, junto con Porto Rosso en Barranquilla y Contree Castropol en Medellín. Este año se suma Calia, nuevo proyecto VIS en el norte de Bogotá, muy cerca de la 170 y la Avenida Boyacá.

Pero el papel de la vivienda va más allá de la operación inmobiliaria. El informe introduce un elemento y lo define como una “plataforma para atraer capital”. Esa idea se traduce en alianzas como la que se firmó con Yellowstone Capital Partners, que permite validar el portafolio, ampliar el acceso a recursos y acelerar la ejecución de nuevos proyectos. En un entorno de liquidez restringida, esa capacidad de apalancamiento se vuelve determinante.

Construir el futuro

El contraste con otras líneas del negocio es claro. La menor ejecución de obra pública presionó los ingresos de construcción, y el total se ubicó en 419.140 millones de pesos. Aun así, el grupo cerró con ingresos consolidados por 617.453 millones de pe sos y una utilidad neta de 53.302 millones de pesos, un aumento del 130,31 por ciento frente al año anterior, impulsado por una combinación de menor costo financiero y eficiencia operativa.

“En Conconcreto gestionamos el 2025 desde una posición de solidez, experiencia y capacidad de adaptación. Esta combinación fue clave para tomar decisiones oportunas y pro teger el valor del Grupo”, afirmó su presidente, Nicolás Jaramillo Restrepo.

Con ese punto de partida la compañía ya trazó la siguiente meta: llevar el negocio de vivienda de 192.000 millones de pesos en ventas en 2025 a cerca de 400.000 millones de pesos en 2026.

*Contenido eleborado con el apoyo de Conconcreto