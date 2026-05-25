A solo 2 horas de Bogotá: Los 5 municipios con mejor clima cálido para viajar en junio

Junio es el mes perfecto para escaparse a alguno de los destinos cálidos que rodean la capital, y lo bueno es que no hace falta irse lejos, pues a pocas horas en carretera, hay municipios con sol, ríos cristalinos y planes para todos los gustos.

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El primero de la lista es Girardot. A unas tres horas de Bogotá por la vía del Espinal, este municipio de Cundinamarca es sinónimo de hoteles con piscina, bares, vida nocturna y un ambiente festivo que lo convierte en opción favorita para familias y grupos de amigos que quieren sol sin complicaciones.

Justo al lado, Melgar y Carmen de Apicalá, ambos en el Tolima, ofrecen parques acuáticos, zonas campestres y un ambiente pensado para el disfrute en familia. Son destinos ideales para los puentes, aunque la recomendación de siempre es salir con tiempo para evitar el trancón de regreso.

Parque principal de Melgar (Tolima) Foto: Alcaldía de Melgar

Para los que prefieren naturaleza, Villeta y La Vega, en Cundinamarca, son la alternativa perfecta. Cascadas, hospedajes rurales con encanto y un clima que va entre los 24 y los 28 grados centígrados los convierten en destinos de ecoturismo accesibles y tranquilos, ideales para quienes quieren descansar de verdad.

El quinto destino de la lista se sale de lo habitual y merece atención especial: Lejanías, Meta. Aunque está a unas seis horas de Bogotá, su propuesta turística es tan diferente que vale completamente el viaje.

Viaje por carretera Foto: Getty Images

Este municipio, todavía poco masificado, es el hogar del río Güejar, una corriente de aguas turquesa que nace en la cordillera oriental y que atraviesa el departamento del Meta con una biodiversidad impresionante.

Allí, la empresa Maravillas del Güejar ofrece las llamadas 5 Maravillas del Güejar: rafting en el cañón del río, tubing, jacuzzis naturales formados por rocas erosionadas, un tour del cacao donde los visitantes aprenden a hacer chocolate artesanal, y caminatas ecológicas con miradores naturales que dejan sin palabras.

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Todo bajo un modelo de turismo sostenible que beneficia a las comunidades locales y cuida el ecosistema.

Con temperaturas que promedian entre 26 y 30 grados centígrados, Lejanías es el tipo de destino que, una vez visitado, se convierte en regreso obligado. El mes de Junio, con sus días festivos y el clima seco del Meta, es el momento perfecto para conocerlo.