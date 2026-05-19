Top 5 de las mejores cosas que hacer en Honda Tolima este 2026; el Río Magdalena conquista con varios planes

Hay lugares en Colombia donde el tiempo parece haberse detenido a propósito y Honda es uno de ellos. Allí, caminar por sus calles empedradas es meterse en un cuadro vivo, donde la arquitectura habla en silencio con el río Magdalena.

¿Por qué comparan al municipio de Honda, en el Tolima, con Cartagena?

Si bien este municipio siempre ha estado ahí, hoy este destino está siendo redescubierto con una propuesta de turismo que mezcla historia, gastronomía y naturaleza, todo bajo el realismo mágico que ofrece.

Honda se consolida como uno de los destinos más auténticos para quienes buscan experiencias culturales y de lujo consciente en Colombia.

La histórica ciudad, que durante siglos fue el puerto más importante del país, hoy enamora a los viajeros con una propuesta turística donde la memoria, la arquitectura, la gastronomía y la naturaleza se mezclan.

Pesca en Honda, Tolima Foto: Captura de pantalla YouTube / Pueblos Patrimonio de Colombia

¿Qué experiencias vivir en Honda, Tolima?

Estas son cinco experiencias que todo viajero debería vivir en este municipio.

Museo del Río Magdalena

Instalado en el antiguo Cuartel de La Ceiba, y lejos de ser una fría colección de artefactos, este lugar custodia un “río-memoria”.

Es un espacio íntimo e interactivo donde el sonido del agua acompaña al turista mientras palpa timones antiguos y campanas de navegación, comprendiendo que el Magdalena no es solo una corriente de agua, sino el eje que estructuró toda la sociedad colombiana.

¿Qué hacer en Honda, Tolima? Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima

Hospedaje en casonas restauradas

Las antiguas casonas coloniales y republicanas, convertidas hoy en espacios de descanso, brindan patios interiores, corredores frescos, techos altos y jardines tropicales.

Esto se convierte en una experiencia de hospedaje íntima y tranquila, ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de las ciudades.

Restaurante 40 puentes

Ubicado en uno de los puntos más llamativos de su centro histórico, junto al parque y a la catedral del Alto del Rosario, su menú delicado y casero trae a la memoria el realismo mágico de García Márquez y la tradición culinaria.

Hay que mencionar que en este municipio existe un claro principio: todo se hace desde cero, libres de químicos y procesados.

De cuartel de guerra a joya arquitectónica: esta es la increíble historia de la plaza de mercado de Honda

Navegar en el Río Magdalena

El paisaje cambia con los colores del atardecer y permite apreciar la biodiversidad de la región, así como la inmensidad de un río que marcó la historia de Colombia.

Recorrido por el Centro Histórico

Uno de los mejores planes es caminar por la Calle de las Trampas, entendiendo las anécdotas de los virreyes y el apogeo comercial de los siglos pasados, para terminar admirando la arquitectura de las casas del municipio.