¿Viaja este puente festivo? Los 3 destinos cerca de Bogotá donde puede pasear sin gastar una fortuna

Muchas personas suelen aprovechar los puentes festivos para salir de la rutina, desconectarse del trabajo y compartir tiempo en familia o con amigos. Sin embargo, viajar no necesariamente implica hacer gastos elevados en transporte, hospedaje y alimentación. Es posible disfrutar de días de descanso sin afectar mucho el bolsillo.

El acogedor destino de Boyacá que es destacado por sus templos y múltiples actividades culturales, ideal para el turismo religioso

A pocas horas de la capital colombiana hay sitios que ofrecen planes naturales, culturales y gastronómicos que permiten vivir una experiencia diferente por un presupuesto moderado. Además, muchos de estos lugares cuentan con opciones de transporte económico y alternativas de alojamiento accesibles.

¿Qué destinos puede visitar cerca de Bogotá?

Faro de Guatavita

Guatavita se ha convertido en uno de los destinos más visitados cerca de Bogotá gracias a su ambiente tranquilo, su clima frío y su cercanía con la capital. El recorrido por carretera tarda aproximadamente dos horas, saliendo por el Norte de la capital, especial para quienes buscan una escapada rápida.

Este es uno de los pueblos más lindos e históricos de Colombia. Foto: Getty Images

Uno de los nuevos atractivos del municipio es un faro panorámico ubicado a pocos minutos del centro urbano. Desde este lugar, los visitantes pueden apreciar una vista privilegiada del embalse y de las calles del pueblo.

El sitio también cuenta con una plazoleta de comidas y diferentes espacios turísticos que pueden recorrerse en un solo día. De acuerdo con información compartida en redes sociales por el lugar, tanto el ingreso a la zona gastronómica como el parqueadero son gratuitos. Sin embargo, quienes deseen subir al mirador del museo deberán pagar una entrada de 12.000 pesos por persona.

Faro de Guatavita Foto: Instagram: @elfaro.guatavita

Piedras del Tunjo en Facatativá

El Parque Arqueológico ‘Las Piedras del Tunjo’, ubicado en el municipio de Facatativá, es uno de los espacios históricos y ambientales más importantes de Colombia. Este lugar protegido resalta por su riqueza arqueológica y por ser parte fundamental de la identidad cultural de la región.

Uno de los principales atractivos del sitio son las pinturas rupestres elaboradas hace más de 10.000 años por antiguas comunidades de cazadores y recolectores. Estas representaciones permanecen sobre enormes rocas de arenisca y son consideradas un valioso legado ancestral.

El Parque Arqueológico ‘Las Piedras del Tunjo’, ubicado en el municipio de Facatativá. Foto: Alcaldía de Facatativá

El parque también llama la atención porque es el único espacio arqueológico de Suramérica que se encuentra en medio de una zona urbana. Esta característica lo convierte en un destino turístico y cultural diferente para quienes desean conocer más sobre la historia prehispánica del país.

Para llegar desde Bogotá, el recorrido toma cerca de una hora y media por la calle 80, según la aplicación Waze. Además, el lugar abre de martes a domingo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y las tarifas varían según el tipo de visitante, con precios especiales para habitantes de Facatativá –$2.400 por persona– y costos más altos para turistas extranjeros –$53.400 por persona–, según información de Colparques.

Facatativá, Piedras del Tunjo, Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cabaña Alpina en Sopó

La Cabaña de Alpina, ubicada en Sopó, se ha convertido en uno de los destinos preferidos para quienes buscan un plan tranquilo cerca de Bogotá. El lugar ofrece un ambiente rodeado de naturaleza, ideal para compartir en familia, pareja o con amigos mientras disfrutan de diferentes postres y productos de la marca.

Entre los principales atractivos del sitio se encuentran las enormes réplicas decorativas de productos de Alpina y sus amplios espacios al aire libre. Además de probar distintas opciones dulces, los visitantes pueden recorrer la zona.

¿En dónde queda y cómo llegar al destino de Cundinamarca con las mejores vistas nocturnas del cielo? Está muy cerca de Bogotá

La Cabaña está ubicada en la carrera 4 de la zona industrial de Sopó y atiende todos los días entre las 8:00 a. m. y las 7:00 p. m. La entrada no tiene costo, aunque recomiendan hacer una reserva previa a través de la página web, especialmente en temporadas concurridas. El espacio también permite realizar celebraciones especiales, eventos empresariales y admite mascotas por ser PetFriendly.