EE. UU. fija como meta alcanzar los 100 millones de turistas para 2030

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ratificó la nueva hoja de ruta estratégica de Estados Unidos para el sector turístico a nivel mundial tras la intervención del embajador Nick Adams. El primer enviado especial presidencial para el Turismo de Washington presentó recientemente un plan centrado en la competitividad y la captación de flujos de capital transnacionales.

El Departamento de Estado y el WTTC buscan capitalizar la posición de Estados Unidos como el mayor mercado turístico del mundo. Adams fijó como objetivo prioritario alcanzar los 100 millones de visitantes anuales para 2030, aprovechando la coyuntura del G20 y eventos de escala global como la Copa Mundial de la FIFA.

Adams encabezó la conferencia magistral ‘Shaping the Next Phase of Travel’, donde presentó las prioridades que marcarán el liderazgo de Estados Unidos en el turismo global.

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Su intervención se centró en políticas públicas, inversión, cooperación internacional y competitividad de destinos, destacando cómo los gobiernos pueden colaborar con la industria para acelerar el crecimiento, recuperar la confianza y construir resiliencia a largo plazo en el sector turístico global, además de subrayar el papel de Estados Unidos como un destino líder y acogedor para viajeros de todo el mundo.

La estrategia estadounidense se alinea con los indicadores globales del sector. Gloria Guevara, CEO del WTTC, destacó que la elevación del turismo a rango de prioridad estratégica por parte de la Casa Blanca facilitará la inversión directa y la eliminación de barreras burocráticas al crecimiento.

El foro concluyó con un panel técnico donde se analizó la resiliencia de la cadena de suministro turística. El liderazgo estadounidense en el G20 este año se perfila como el catalizador definitivo para la recuperación post-pandemia y la transformación tecnológica de los destinos internacionales a largo plazo.

Parque Nacional Arches en Utah Foto: Instagram @archesnps

El transporte aéreo mundial se mantiene sólido pese a disminución de número de vuelos

El transporte aéreo mundial mantuvo un sólido desempeño en marzo con un aumento del número de pasajeros pese a la disminución del número de vuelos y de la guerra en Oriente Medio, anunció la organización del sector (IATA).

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El tráfico aumentó en marzo un 2,1 % interanual, mientras que la oferta se redujo un 1,7 %.

Esto se tradujo en un incremento del coeficiente de ocupación de los aviones, hasta el 83,6 %, es decir 3,1 puntos más que en marzo de 2025.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que agrupa a más de 360 aerolíneas de unos 120 países, destacó “marcadas diferencias regionales” debido a la guerra, que perturba el tráfico y el suministro de queroseno.

Las aerolíneas de Oriente Medio vieron caer su actividad un 58,6 % en marzo.

En cambio, “fuera de Oriente Medio, la demanda aumentó un 8 %” durante el primer mes de esta guerra, celebró el director general Willie Walsh, citado en un comunicado.

“A estas alturas, el verano se perfila como un período de actividad normal para los viajes. Son noticias positivas”, agregó en la nota.

La IATA subrayó hasta qué punto el alza de los precios del queroseno y las posibles penurias en las regiones más dependientes de los países del Golfo —empezando por Asia y, en menor medida, Europa— complican las previsiones.

Con información de Europa Press