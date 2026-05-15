Este es el lugar de Bogotá donde venden uno de los mejores chunchullos; son preparados a la plancha

Entre asaderos, piqueteaderos de barrio y cocinas de todo el mundo, la capital colombiana esconde rincones gastronómicos que muchos bogotanos todavía no conocen. Uno de esos secretos está en el sur de la ciudad, y según quienes ya lo probaron, vale cada peso y cada minuto de camino.

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Uno de los mejores chunchullos de Bogotá está ubicado en la avenida principal del barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El lugar se dio a conocer y se volvió popular por el tiktoker gastronómico @medicenjuliii, quien lo describió como un sitio donde “se va a comer un chunchullo con glamur”, y muchos dicen que no exageró.

Lo que hace especial a este chunchullo no es solo el sabor, sino la forma en que lo preparan, pues es cocinado a la plancha, lo que le da una textura crocante y evita el exceso de grasa que tanto molesta a las personas que van a comer este tipo de alimentos.

El resultado es un bocado crujiente por fuera, jugoso por dentro, acompañado de tajadas de plátano maduro, guacamole y arepa. Un combo que, según quienes lo han probado, no tiene pierde alguno.

En este lugar, los precios son otro punto a favor, ya que se manejan tres tamaños: el pequeño cuesta $3.000, el mediano $6.000 y el grande $10.000, y esto lo convierte en una opción más que accesible para darse un gusto sin que el bolsillo se vea afectado.

En cuanto a qué es el chunchullo, se trata del intestino delgado de la res, una víscera que, tras un meticuloso proceso de limpieza y preparación, se convierte en el protagonista de asados y frituras.

Su textura única y sus sabores intensos lo han convertido en uno de los platos más queridos de la cocina popular colombiana.

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En cuanto a su preparación, el tiempo es clave. La cocción del chunchullo oscila entre 45 minutos y una hora y media, y se recomienda hacerlo a fuego medio-bajo, volteándolo ocasionalmente para lograr una cocción uniforme. En olla a presión, el tiempo se reduce a unos 30 o 45 minutos.

Para quienes viven en el sur de Bogotá o estén de paso por Ciudad Bolívar, este lugar es una parada obligada, pues el chunchullo con glamur ya tiene fanáticos, y los que aún no lo conocen están tardando.